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Вышинского освободили из-под стражи в рамках обмена "35 на 35", — Сарган (фото)
Подозреваемый в госизмене главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был неискренним, когда демонстративно отказывался от включения в списки на обмен заключенными. Документы по делу Вышинского убедительно свидетельствуют: подследственный знал, что включен в списки на обмен, и письменно подтвердил свое согласие.
Расписку Вышинского опубликовала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
«Сегодня в судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену „35 на 35“ и с согласия самого Вышинского», — подтвердила Сарган.
Напомним, Вышинский 28 августа был освобожден из СИЗО, где провел больше года (с мая 2018-го). Президент Зеленский предлагал провести выдачу России Вышинского в обмен на политзаключенного Олега Сенцова.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..