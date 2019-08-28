Вышинского освободили из-под стражи в рамках обмена "35 на 35", — Сарган (фото)

Украина

Подозреваемый в госизмене главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был неискренним, когда демонстративно отказывался от включения в списки на обмен заключенными. Документы по делу Вышинского убедительно свидетельствуют: подследственный знал, что включен в списки на обмен, и письменно подтвердил свое согласие.

Расписку Вышинского опубликовала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Сегодня в судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену „35 на 35“ и с согласия самого Вышинского», — подтвердила Сарган.

Напомним, Вышинский 28 августа был освобожден из СИЗО, где провел больше года (с мая 2018-го). Президент Зеленский предлагал провести выдачу России Вышинского в обмен на политзаключенного Олега Сенцова.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter