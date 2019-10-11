Процентные ставки по банковским кредитам могут снизить: как этого добиться

Деньги

В новом правительстве уже неоднократно заявляли о скором приходе в Украину зарубежных инвестиций и резком снижении кредитных ставок. В частности, выступая в Верховной Раде премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что новое правительство ставит перед собой тактическую цель снизить ставки по кредитам. По его словам, для ускорения экономического роста необходимы дешевые финансовые ресурсы. Алексей Гончарук считает реальным в следующем году снизить ставки по ипотеке в гривне до 12−13%.

А на днях Кабинет министров и Национальный банк договорились о взаимодействии с целью обеспечения доступного кредитования. И после их договоренностей прогноз о возможном снижении кредитных ставок несколько изменился.

О том, какие есть способы и механизмы для существенного снижения кредитных ставок и в какие сроки это возможно сделать, «ФАКТАМ» рассказал директор Инвестиционной группы «УНИВЕР» Александр Куликов.

— Премьер-министр Алексей Гончарук недавно заявил, что Кабмин и Нацбанк договорились снизить ставки по кредитованию до 11—12% годовых при условии, что инфляция снизится до 5%. Одновременно с этим Национальный банк не раз говорил, что будет снижать учетную ставку и доведет ее в конце 2021 года до 8%. Однако на заседании в июле и в начале сентября НБУ был осторожен в своих действиях и оба раза снизил ставку всего на 0,5%, доведя ее до нынешних 16,5% годовых. Это однозначно не назовешь быстрым темпом снижения ставки. Главной помехой для достижения своих целей НБУ считает все еще высокую инфляцию в стране и недостаточный уровень защиты прав кредиторов.

В этом и заключается основной камень преткновения. Все хотят повысить доступность кредитования в стране. Но правительство сетует на высокую ставку НБУ, а НБУ говорит о несовершенстве законодательства и инфляции.

Ставка по кредитованию, условно говоря, равна учетной ставке НБУ, к которой нужно прибавить маржу банков и уровень риска невозврата долгов. А сейчас украинские банки, мягко говоря, очень напуганы тем, что было в прошлые годы. Ведь в июле 2017 года доля проблемных кредитов в банковской системе страны достигла рекорда и составляла 58% от общего объема кредитов, или 591 млрд гривен. И банки оказались не в состоянии отсудить эти долги. Суды по взысканию долгов порой длятся годами, и даже когда банк выигрывает суд, должники часто инициируют процедуру банкротства и дальше затягивают процесс, а активы переводят на другое юридическое лицо. От этого значительная часть долгов превратилась в убытки.

Простое снижение учетной ставки НБУ даже до 8% при инфляции 5% не приведет к бурному росту кредитования и снижению ставок по кредитам до 11—12%. Спред, то есть разница между ставкой НБУ и банковскими кредитами, не является константой и зависит от многих параметров, главный из которых — уровень риска по выдаваемым кредитам. Ведь если банки не будут защищены законодательно в вопросе погашения долгов, то они этот риск безусловно будут закладывать в проценты по кредиту, от чего стоимость кредитования вырастет. Поэтому НБУ и говорит о защите прав кредиторов. Но решение этого вопроса не лежит в плоскости полномочий НБУ, этот вопрос должны решить правительство и Верховная Рада Украины.

Нормальные условия кредитования, которые хотят достичь власти, это 5% инфляции, 8% ставка НБУ и кредиты по 12% годовых, если заложить маржу банков на уровне 2—3%. При том, что разница между ставкой НБУ и процентом по кредиту будет всего 4%, то выходит что допустимый уровень плохих долгов должен быть равен 1−2%. Если уровень риска, то есть объем плохих долгов, будет больше, то и разница между ставкой НБУ и реальными кредитами тоже вырастет.

Что касается ставки НБУ, то для ее снижения сегодня есть все возможности. Инфляция, на мой взгляд, не является проблемой. Во-первых, она сейчас значительно ниже ставки НБУ. А во-вторых, природа нынешней инфляции носит не совсем монетарный характер. Нынешняя инфляция — это, как бы не казалось странным, хорошее явление. Высокая инфляция в Украине сейчас происходит за счет того что труд украинцев дорожает, и, соответственно, дорожает продукт их труда.

К примеру, если услуги парикмахера раньше стоили 4 доллара, что являлось очень дешевым показателем по сравнению с мировыми ценами, то сейчас, в связи с тем что ситуация в стране улучшилась, труд в стране дорожает в номинальных долларах. И услуги парикмахера стремятся подорожать до 6 долларов. И как это удорожание может произойти? Есть всего два пути, либо будет удорожание курса гривни или будет рост внутренней инфляции. На практике играют оба фактора — и инфляция и рост курса гривни. И НБУ в принципе не может этот процесс остановить своей политикой. НБУ может держать высокую учетную ставку и зажать гривневую ликвидность, тогда труд украинского парикмахера в долларах подорожает больше за счет роста гривни. Если НБУ снизит ставку, то основное подорожание произойдет за счет роста внутренней инфляции. И в том и в другом случае произойдет рост стоимости труда украинцев, выраженной в долларах. Но это хорошее явление, которого не стоит бояться, ведь в 2014−16 годах труд украинцев очень сильно упал в цене.

Сейчас, в связи с нормализацией ситуации в экономике, происходит восстановление этого показателя. НБУ может начать более решительно снижать свою ставку, инфляция в текущий момент не является помехой. Но если НБУ будет ориентироваться на инфляцию, то желаемый уровень в 5% может быть достигнут еще не скоро, ведь потенциал роста стоимости украинского труда еще очень огромен.

Правительство может инициировать принятие нужных законов по защите прав кредиторов. И учитывая то, что Верховная Рада и правительство ныне являются одной командой, все можно сделать достаточно быстро. Но это все теория, как будет на практике — неизвестно. В этом вопросе важную роль играет человеческий фактор власть имущих, а его спрогнозировать очень сложно. Однако встреча главы НБУ Якова Смолия и главы правительства Алексея Гончарука, а также их заявление о совместных действиях вселяют надежду на то, что они поймут друг друга и будут решать вопросы сообща.

Плюс, нужно понимать, что очень важным элементом в вопросе кредитования является общий уровень доверия. А доверие растет медленно, постепенно при условии, что НБУ и правительство будут работать конструктивно. Поэтому сроки выполнения заявленных обещаний к 2021 году можно считать очень оптимистичными. На практике ставки по кредитам, конечно, снизятся, но скорее всего этот процесс будет постепенным и не таким быстрым как хотелось бы.

Стоит напомнить, что недавно парламент окончательно утвердил закон, обязывающий банки и финансовые компании предоставлять гражданам абсолютно всю информацию о выдаваемых кредитах, о прямых и скрытых платежах, взимаемых при обслуживании ссуды.



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