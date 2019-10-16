- 23:25 Германия выделит Украине полтора миллиона евро: куда уйдут деньги
- 22:50 Хакеры вмешались в работу одесского аэропорта, поиздевавшись над Гретой Тунберг
- 22:49 Полиция нашла похитителей золотого унитаза из дворца, в котором родился Черчилль
- 22:29 Светлана Лобода показала, как переодевается за минуту
- 22:24 СМИ сообщили о мощном пожаре на базе ЧВК "Вагнер" в Сочи
- 22:23 На Донбассе суд вынес приговор боевику, участвовавшему в захвате Донецка, Снежного и Горловки
- 21:55 Это трагическая ситуация: Оля Полякова рассказала, как была любовницей
- 21:24 Всеукраинская перепись населения: на какие вопросы нужно будет ответить
- 21:09 Продуктовые ярмарки в Киеве до 20 октября: названы адреса
- 20:50 Штрафы за прогулы нардепов и судебная реформа: что утвердила Рада 16 октября (полное видео заседания)
- 20:35 Старейший город в Украине получил в подарок африканских львят
- 20:07 В оккупированном Крыму дикий кабан перепугал жителей Гурзуфа
Хакеры вмешались в работу одесского аэропорта, поиздевавшись над Гретой Тунберг (фото)
В среду, 16 октября, на информационном табло международного аэропорта «Одесса» появилась оскорбительная надпись, адресованная известной юной шведской экоактивистке Грете Тунберг. Соответствующие фото появились в соцсетях.
Так, на табло вместо расписания движения самолетов высветилось нецензурное выражение и фото 16-летней Греты.
В администрации аэропорта уверяют, что это — «выходка хакеров, взломавших компьютерную систему предприятия».
Как уточнили в аэропорту, хакерской атаке подвергся информационный центр нового терминала. Однако на работу аэропорта это почти не повлияло, хотя мониторы с расписанием рейсов вынужденно отключили до полного восстановления контроля над информационным центром.
«Кроме изображений Греты Тунберг с нецензурной надписью на английском языке, хакеры также дезинформировали пассажиров — разместили недостоверную информацию об отмененных рейсах. Дезинформацию они распространяли не только на мониторах в новом терминале, а и на официальном сайте аэропорта», — сообщили в пресс-службе.
В настоящее время хакерскую атаку удалось отбить, все электронные системы работают в штатном режиме.
Как известно, юная шведская активистка выступает против глобального потепления, активно пропагандирует по всему миру эко-идеи. В том числе предлагает отказаться от авиасообщения. Многим ее «выходки» кажутся чересчур радикальными и экономически невыгодными.
Грета Тунберг стала известной после своих одиночных пикетов у здания шведского парламента с плакатами «Забастовка школьников за климат». Пример Греты вдохновил многих ее сверстников по всему миру.
Особую популярность Грета обрела после своего океанского перехода из Великобритании в США, а также эмоционального выступления на саммите ООН по климату в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. Она, в частности, обвинила мировое сообщество в лицемерии и бездействии при решении проблем изменения климата.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.