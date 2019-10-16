Хакеры вмешались в работу одесского аэропорта, поиздевавшись над Гретой Тунберг (фото)

Украина

В среду, 16 октября, на информационном табло международного аэропорта «Одесса» появилась оскорбительная надпись, адресованная известной юной шведской экоактивистке Грете Тунберг. Соответствующие фото появились в соцсетях.

Так, на табло вместо расписания движения самолетов высветилось нецензурное выражение и фото 16-летней Греты.

В администрации аэропорта уверяют, что это — «выходка хакеров, взломавших компьютерную систему предприятия».

Как уточнили в аэропорту, хакерской атаке подвергся информационный центр нового терминала. Однако на работу аэропорта это почти не повлияло, хотя мониторы с расписанием рейсов вынужденно отключили до полного восстановления контроля над информационным центром.

«Кроме изображений Греты Тунберг с нецензурной надписью на английском языке, хакеры также дезинформировали пассажиров — разместили недостоверную информацию об отмененных рейсах. Дезинформацию они распространяли не только на мониторах в новом терминале, а и на официальном сайте аэропорта», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время хакерскую атаку удалось отбить, все электронные системы работают в штатном режиме.

Как известно, юная шведская активистка выступает против глобального потепления, активно пропагандирует по всему миру эко-идеи. В том числе предлагает отказаться от авиасообщения. Многим ее «выходки» кажутся чересчур радикальными и экономически невыгодными.

Грета Тунберг стала известной после своих одиночных пикетов у здания шведского парламента с плакатами «Забастовка школьников за климат». Пример Греты вдохновил многих ее сверстников по всему миру.

Особую популярность Грета обрела после своего океанского перехода из Великобритании в США, а также эмоционального выступления на саммите ООН по климату в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. Она, в частности, обвинила мировое сообщество в лицемерии и бездействии при решении проблем изменения климата.

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