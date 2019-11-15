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Спорт

Испания – Мальта: онлайн видео голов матча отбора к Евро-2020

17:13 15 ноября 2019 28
Испания Мальта
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 15 ноября, в Кадисе на стадионе «Рамон де Карранса», вмещающем чуть более 25 тысяч зрителей, сборная Испании в рамках отборочного турнира к Евро-2020 в группе F примет команду Мальты. Начало — в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, в первой встрече команд в рамках нынешней отборочной кампании, которая прошла в марте в Та-Кали, испанцы добились скромной выездной победы (2:0) благодаря дублю нападающего Альваро Мораты.

Подопечные Роберта Морено, сыграв вничью на выезде со Швецией в прошлом туре, досрочно квалифицировались в финальный турнир европейского первенства. Для того, чтобы гарантировать себе первое место в группе, «Фурии Рохе» достаточно не проиграть представителям карликового государства — хотя, наверняка, мало кто сомневается в уверенной победе испанцев в предстоящем поединке.

Что касается мальтийцев, то после домашней победы над Фарерами в первом же туре подопечные местного специалиста Раймона Фарруджи проиграла все семь последующих матчей, при этом не забив ни одного гола.

Отметим, что в своей истории Испания и Мальта неоднократно встречались на футбольных полях. В целом сборные провели между собой семь матчей — во всех победили пиренейцы при общей разнице мячей 30:3 (все мячи мальтийцы забили в отборочной кампании к Евро-1984, на котором «Фурия Роха» впоследствии стала серебряным призером).

За голами матча в режиме онлайн вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что испанец Давид Вилья, становившийся в составе сборной чемпионом мира и Европы, завершил карьеру и купил футбольный клуб в США.

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