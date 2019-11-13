Спорт

Чемпион мира и Европы объявил о завершении карьеры и купил футбольный клуб в США (фото, видео)

Чемпион мира и Европы, лучший бомбардир в истории сборной Испании 37-летний Давид Вилья, выступающий за японский клуб «Виссел Кобе», объявил о решении завершить свою яркую футбольную карьеру.

«После 19 лет профессиональной карьеры я решил уйти из футбола в конце этого сезона. Спасибо всем командам, тренерам и одноклубникам, которые позволили мне наслаждаться карьерой мечты. Спасибо моей семье, которая всегда была рядом, чтобы поддержать меня. Моей целью будет закончить, выиграв Кубок императора с „Виссел Кобе“ 1 января. После этого я продолжу наслаждаться футболом через все проекты, которые мы сейчас разрабатываем с группой DV7. Спасибо вам за всю любовь», — написал Давид Вилья в Twitter.

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«Виссел Кобе», который тренирует известный немец Торстен Финк, осталось провести три матча в чемпионате Японии (команда испанца занимает 10-е место) и сыграть в полуфинале Кубка императора. В случае выхода в финал, последний матч в карьере Вильи состоится 1 января 2020 года. Кстати, вместе с Давидом цвета японского клуба защищают также такие знаменитости, как бельгиец Томас Вермален, испанец Андрес Иньеста и немец Лукас Подольски.

Со знаменитым одноклубником Андресом Иньестой

За свою яркую карьеру Давид Вилья выступал в составе испанских «Спортинга», «Сарагосы», «Валенсии», «Барселоны» и «Атлетико», американского «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити» из Австралии и японского «Виссел Кобе». С четырьмя клубами он завоевал трофеи: с «Сарагосой» выиграл Кубок и Суперкубок Испании, с «Валенсией» — Кубок страны, с «Атлетико» — чемпионат Испании, а с «Барселоной» — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, по два раза национальный чемпионат и Суперкубок, а также Кубок Испании. В составе сборной Испании форвард провел 98 поединков и забил 58 мячей. Давид Вилья — лучший бомбардир Евро-2008 и ЧМ-2010, а также самый ценный игрок американской лиги MLS 2016 года.

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К слову, в стартовом матче на ЧМ-2006 против сборной Украины (4:0) нападающий дважды поразил ворота Александра Шовковского.

Вместе с супругой Патрисией Давид Вилья воспитывает трех детей — 13-летнюю Саиду, 10-летнюю Олалью и 6-летнего Луку.

Давид Вилья в день 37-летия с дочерьми Олальей и Саидой, а также с сыном Лукой

Кстати, звездный Давид Вилья, завершив карьеру, не собирается почивать на лаврах. Еще год назад он стал владельцем американского футбольного клуба «Куинсборо» (Куинс — район Нью-Йорка), который с сезона-2020/2021 стартует в USL — второй футбольной лиге в США после MLS.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что обладатель «Золотого мяча» ЧМ-2010 Диего Форлан завершил карьеру.

Фото Getty Images, Twitter Давида Вильи

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