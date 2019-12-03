Политика

Революция в ГБР и замена депутатов: чем займется Рада на заседании 3 декабря (онлайн-трансляция)

Во вторник, 3 декабря, в Верховной Раде возобновятся сессионные заседания. В 10.00 депутаты соберутся в зале и в первую очередь должны разобраться с кадровыми вопросами. Предстоит объявить тех, кто заменит депутатов от «Слуги народа» Алексея Кучера (ушел в Харьковскую облгосадминистрацию) и Александра Кубракова (перешел в Укравтодор). Кучер и Кубраков соответственно будут лишены депутатского мандата.

Также в Раде планируют принять в целом закон о Государственном бюро расследований и улучшении его работы (№ 2116). Поправки к действующему закону предусматривают, что в ГБР без конкурса могут перейти прокуроры Управления спецрасследований ГПУ, а также следователи ГПУ, занимавшиеся «делами Майдана». То есть замороженные расследования смогут возобновиться.

Еще один важный вопрос, на котором остановятся депутаты, это демонополизация спиртовой отрасли. Планируется окончательно лишить предприятия «Укрспирта» монопольного права на спиртопроизводство (законопроект № 2300).

В первом чтении запланировано рассмотреть очередные инициативы о растаможке автомобилей, правки в Налоговый кодекс и положения о депутатских помощниках-совместителях.

Фото rada.gov.ua

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