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Бесконечность не для слабаков: Юрий Голик презентовал книгу о работе Днепропетровской ОГА времен Резниченко
Юрий Голик, бывший советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко в 2015—2019 годах, презентовал свою книгу «Бесконечность не для слабаков. Книга о менеджерах, хакнувших систему госуправления». Презентация состоялась 30 ноября, в бизнес-пространстве Creative States of Gulliver.
Издание рассказывает о работе команды Валентина Резниченко, которая стала самой успешной региональной командой в Украине за годы Независимости.
«Книга, которую вы сейчас держите в руках, — о технологиях, менеджменте и людях. Людях, которых не смогло поглотить болото бюрократии и которые, несмотря на дикое противодействие, не бросали начатое, всегда доводя его до конца», — отметил автор во вступлении книги.
По словам Голика, команда Резниченко сделала больше, чем любая другая область страны. Поэтому было принято решение поделиться опытом — чтобы каждый чиновник мог прочитать эту книгу и понять, что и как делать.
За четыре года команда Резниченко реализовала около 2000 инфраструктурных проектов, среди которых десятки и сотни отремонтированных дорог Днепропетровщины, школ, детских садиков, спорткомплексов и стадионов, водоводов, а также целый ряд экологических и энергетических проектов.
Как отметил Голик, все это стало возможным благодаря децентрализации власти. «Когда мы только пришли, бюджет области составлял несколько сотен миллионов гривен. Когда мы уходили, он достигал 4 миллиардов», — сказал он во время презентации.
«Мы каждый день выдавливали из себя и других „совок“. Поэтому школы и детские садики, которые мы построили, самые красивые и самые функциональные в стране. Просто нам было не все равно. А поскольку мы пришли во власть из бизнеса, то мы привнесли в государственное управление свой предыдущий опыт. И это сработало», — заявил бывший советник губернатора.
Книга «Бесконечность не для слабаков» издана в издательстве «Фолио».
Напомним, с октября 2019 года Юрий Голик является советником премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Результат команды Резниченко стал примером для нового масштабного проекта, анонсированного президентом Владимиром Зеленским: за один год построить по всей стране по 100 школ, детских садиков и стадионов.
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