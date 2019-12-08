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Политика

У Меркель выдвинули требование Кремлю по поводу Украины

10:22 8 декабря 2019 348
Хайко Маас
Инф. «ФАКТОВ»

Накануне встречи по урегулированию конфликта на Донбассе в «нормандском формате» глава МИД Германии Хайко Маас потребовал от Кремля большей готовности идти навстречу Киеву при разрешении конфликта на Донбассе. Об этом глава МИД ФРГ заявил изданию Bild am Sonntag.

«После нескольких лет бездействия президент Зеленский проявил смелость, сделав первые шаги — со всеми их сопутствующими внутриполитическими рисками и побочными эффектами. Теперь — очередь Москвы продемонстрировать, что дальнейшие договоренности возможны. Однако для этого еще предстоит приложить немалые дипломатические усилия», — заявил он, пишет Deutsche Welle.

Маас добавил, что с этой целью «мы совместно с Францией еще должны оказать воздействие на Россию».

«Несмотря на серьезные вопросы, которые сейчас обсуждают Берлин и Москва, в понедельник речь пойдет о прекращении совершающегося практически на ежедневной основе кровопролития на европейской территории», — заявил глава МИД, имея в виду политические разногласия между РФ и ФРГ в связи с убийством бывшего чеченского полевого командира в Берлине и недостаточно активной вовлеченностью Москвы в расследование этого дела.

Как писали «ФАКТЫ», саммит «нормадской четверки» состоится 9 декабря. Более подробно о встрече и прогнозах относительно урегулирования конфликта на Донбассе читайте в материале «ФАКТОВ»: Вернет ли Украина Донбасс? Чего ждать от встречи Зеленского с Путиным.

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