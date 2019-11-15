Украина

У Зеленского назвали дату встречи лидеров "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал дату саммита «нормадской четверки» — 9 декабря. Соответствующее сообщение пресс-служба главы украинского государства распространила по итогам телефонного разговора Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в Нормандском формате состоится 9 декабря», — говорится в официальном сообщении.

Подробности телефонного разговора у Зеленского пообещали обнародовать в ближайшее время.

Известно, что встреча состоится в Париже.

Напомним, ранее в Украине сделали резкое заявление о том, что дальнейшее разведение войск на Донбассе не планируется как минимум до встречи лидеров «нормандской четверки». В свою очередь российский президент Владимир Путин выдвинул новое условие организации саммита — разведение сил по всей линии соприкосновения.

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