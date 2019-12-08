Это транзит российского тока: эксперт требует запретить импорт электроэнергии из Беларуси

Украина

Из Беларуси нам будут поставлять российскую электроэнергию, нужно запретить импорт тока из этой страны. Об этом заявил экс-министр труда и социальной политики Василий Надрага в эфире телеканала «НАШ».

Эксперт обратил внимание, что Беларусь не имеет избытка собственной электроэнергии, поэтому импортировать из этой страны в Украину будут российский ток. По его мнению, этот импорт необходимо запретить.

«Почему мы говорим, что Беларусь, где только строится первая атомная электростанция, которая является дефицитная сама по себе по электроэнергии, она нам что-то будет поставлять? Мне кажется, ответ надо искать не в экономике, не в технологиях, а как по мне — или во внешней политике, или в экономических интересах тех, кто сегодня занимается энергетикой, хочет туда зайти. Давайте купим у того, у кого нет. Я считаю, что это не белорусская электроэнергия. Это российская», — сказал Надрага.

Напомним, импорт электроэнергии из России начался с 1 октября благодаря «поправке Геруса». За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза — до 12 млн кВт-ч / сут. Объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.

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