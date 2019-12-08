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Под Одессой пропал подросток: полиция показала фото девушки
В Одесской области пропала девочка-подросток 2003 года рождения. Она 6 декабря ушла из дома и не вернулась. Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области в Facebook.
«Черноморским отделением полиции разыскивается Крайняк Анжелика Петровна, 2003 года рождения», — говорится в сообщении.
Ее приметы: рост 160 см, черные волосы до плеч, глаза зелено-карие. Особые приметы: родинка над губой.
Как сообщили в полиции, она была одета в джинсы, черные полупальто с капюшоном, серую шапку, серые кеды. В полиции просят всех, кому что-либо известно о месте нахождения девушки, сообщить по телефону +38 (050) 943 83 48 или по спецлинии «102».
Как писали «ФАКТЫ», в октябре в харьковском детсаде N 50 пропал трехлетний мальчик. Никто из сотрудников учреждения не мог пояснить матери, пришедшей за сыном, когда и куда делся ребенок. К счастью, через час малыша родителям доставил… разносчик пиццы.
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