Трехлетнего мальчика, пропавшего из детского сада в Харькове, спас разносчик пиццы

Происшествия

В среду, 16 октября, в харьковском детсаде N 50 на проспекте Гагарина, 42 пропал трехлетний мальчик. Никто из сотрудников учреждения не мог пояснить матери, пришедшей за сыном, когда и куда делся ребенок. К счастью, через час малыша родителям доставил… разносчик пиццы. Напомним, в Киеве под суд отдали девушку, похитившую в детском садике полуторамесячную девочку, чтобы показать ее своему парню как недавно родившуюся дочь.

Вот что рассказал «ФАКТАМ» о вопиющем случае в Харькове отец трехлетнего Максима Артур.

— Жена пришла в сад за сыном, но его там не оказалось. Никто не мог сказать, где ребенок. Вероятно, когда в 16:40 детей одевали, собирая в дежурную группу, где они дожидаются родителей, Максим ушел. При этом ему пришлось пройти через всю территорию садика и ни воспитатели, ни нянечки, ни охранник не заметили, что ребенок куда-то уходит.

К счастью, через час его нашли. Доставщик пиццы, который неоднократно видел нас с сыном и знает в лицо, заметил ребенка стоящим на подъездной дорожке к дому, метрах в четырехстах от детсада и привел к нам. В руках у Максима были чипсы — откуда они взялись, неизвестно. Возможно кто-то купил их ему, но потом почему-то исчез — может быть, его спугнули. Сын еще плохо говорит, поэтому ничего объяснить не может. В этом районе всего четыре киоска, я их все обошел, но ни в одном продавцы в это время никому чипсы не продавали.

Когда Максим нашелся, Артур вернулся в детсад, вызвав туда, несмотря на протесты заведующей, «скорую», чтобы медики подтвердили, что со здоровьем ребенка все в порядке, и полицию. Правоохранители приняли заявление родителей, пообещав разобраться в произошедшем.

Как рассказала «ФАКТАМ» замначальника отдела коммуникации полиции Харьковской области Оксана Калмыкова, по факту оставления ребенка в опасности открыто уголовное производство. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, работают на маршруте, которым прошел Максим, чтобы установить свидетелей, которые смогут помочь в расследовании.

Увы, в детсад N 50 корреспонденту «ФАКТОВ» дозвониться не удалось — телефон там или был занят, или не отвечал. Но в Департаменте образования горсовета Харькова заверяют: такая халатность в работе с детьми недопустима и виновные будут наказаны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаевской области воспитательницу детсада обвиняют в побоях и истязаниях детей.

А в Одессе за жестокое обращение с детьми воспитательницу уволили.

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