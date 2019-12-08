В Киеве задержали девушку, использовавшую ребенка для попрошайничества (видео)

Происшествия

В Киеве задержали девушку, которая использовала ребенка для попрошайничества. Об этом сообщили в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.

«Ребенок неухоженный, очень воняет. Подано заявление об уголовном правонарушении — использование малолетнего ребенка для занятия попрошайничеством (ч.1 ст.150−1 УК) с санкцией статьи до 3х лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Хмельницком к 8 годам лишения свободы приговорили мать двоих детей, которая за 15 тысяч гривен отдавала в «аренду» маленьких сыновей попрошайкам.

32-летнюю уроженку Винницкой области задержали при получении части оплаты — 5 тысяч гривен — в августе 2018 года. Горе-мать написала расписку — мол, отдает детей добровольно и никаких претензий не имеет. Детям (2 и 6 лет) она сказала, что они едут в летний лагерь.

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