Общество

Стало больше попрошаек: в Донецке рассказали, как изменился город после оккупации

После начала российско-украинской войны в 2014 году и оккупации части Украины, жизнь оккупированных территорий изменилась до неузнаваемости. Так, жители оккупированного Донецка рассказали «ФАКТАМ», что в городе стало заметно больше попрошаек.

«Еще одна черта нынешнего Донецка — стало больше попрошаек. Причем это профессионалы, и явно не из местных», — рассказали они.

По их словам, люди, которые занимаются попрошайничеством, приехали из страны-агрессора.

«Недавно на трамвайной остановке необъятная бабенка привычно рассказывала заученную историю: „У меня нет дома. Всех расстреляли, я галодная, хачу есть. Памагите“. Кто у нас четко артикулирует „г“ и растягивает „а“? Кто ее сюда привез? Эти приезжие говорят по-русски с узнаваемым русским акцентом», — сказали жители оккупированного города.

Полный текст интервью жителей оккупированных территорий «ФАКТАМ» читайте в материале: «Да, мы «попали»: жители Донецка рассказали «ФАКТАМ» о выживании в оккупации.

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