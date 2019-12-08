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Идет потепление: синоптик порадовала прогнозом на неделю
Погода в Украине в начале следующей недели будет теплой и преимущественно без осадков. Лишь в западных областях возможны дожди под влиянием атмосферного фронта из Западной Европы. Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко.
9 декабря в большинстве областей воздух прогреется до +7 градусов, в южных и западных регионах днем возможны +10 градусов. Непривычные как для декабря температурные показатели объясняются перемещением теплых воздушных масс с юго-запада.
По прогнозам синоптика, такая комфортная погода сохранится до середины недели, затем температура несколько снизится, но с началом новой недели снова потеплеет.
Напомним, народный синоптик Леонид Горбань в комментарии «ФАКТАМ» прогнозирует, что сильных морозов стоит ждать 24−25 декабря, январь будет морозным, а в феврале станет еще холоднее.
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