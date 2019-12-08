23.59 / 23.79 26.07 / 26.40
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Идет потепление: синоптик порадовала прогнозом на неделю

17:25 8 декабря 2019 689
осень
Инф. «ФАКТОВ»

Погода в Украине в начале следующей недели будет теплой и преимущественно без осадков. Лишь в западных областях возможны дожди под влиянием атмосферного фронта из Западной Европы. Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко.

9 декабря в большинстве областей воздух прогреется до +7 градусов, в южных и западных регионах днем возможны +10 градусов. Непривычные как для декабря температурные показатели объясняются перемещением теплых воздушных масс с юго-запада.

карта

По прогнозам синоптика, такая комфортная погода сохранится до середины недели, затем температура несколько снизится, но с началом новой недели снова потеплеет.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань в комментарии «ФАКТАМ» прогнозирует, что сильных морозов стоит ждать 24−25 декабря, январь будет морозным, а в феврале станет еще холоднее.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Х-фактор судьи

"Больше такой фигни не будет": судья "Х-фактора" пришла в ярость из-за решения продюсеров шоу

Майдан

Протесты на Майдане: в центре Киева уже собираются сотни людей (эксклюзивные фото)

акция

Перед встречей с Путиным Зеленскому устроили Майдан: онлайн-трансляция протестов в центре Киева

гороскоп

Они ненавидят друг друга: самые несовместимые знаки зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер