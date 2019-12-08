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Украина

США готовы выделить Украине еще 250 миллионов долларов военной помощи для противостояния России

19:29 8 декабря 2019 136
сша
Инф. «ФАКТОВ»

США готовы предоставить Украине новый транш военной помощи. Одна из причин — Украине нужно содействие в ее противостоянии российской агрессии. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер. Ранее стало известно, что президент США также согласен заложить определенную сумму ассигнований для Украины в новом проекте бюджета.

По словам руководителя минобороны США, в его ведомстве оценивали три фактора, когда решали вопрос о предоставлении Украине помощи. «Первое: Насколько это важно для Украины, чтобы противостоять россиянам. Второе: достаточно ли Украина уделяет внимания борьбе с коррупцией. И третье: оказывают ли наши союзники в регионе поддержку Украине. Ответ на все три вопроса был „да“. Мы поддержали предоставление такой помощи», — приводит заявление министра радио «Голос Америки».

Новый транш для Украины составит около 250 млн долларов. «Министерство обороны США поддержало это в прошлый раз, и я думаю, в следующий раз поддержит тоже», — добавил министр.

Напомним, ранее в США заявляли, что могут увеличить денежную помощь Украине в 2020 году, одновременно сократив взносы в Североатлантический альянс.

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