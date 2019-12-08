Украина

Организаторы акции "Варта на Банковій" рассказали, как пройдет ночь под Офисом президента

Возле Офиса президента будет всю ночь продолжаться акция «Варта на Банковій». Организаторы объявили, что намерены стоять на Банковой до вечера 9 декабря, пока не станут известны итоги Нормандского саммита и условия соглашений, подписанных президентом Владимиром Зеленским.

«Варта на Банковій» стала продолжением вече «Красные линии для Зеленского», проходившего днем на Майдане. Люди с плакатами переместились под Офис президента.

Была установлена сцена, организована раздача горячих напитков. Планируется соорудить небольшой пункт обогрева на случай похолодания ночью.

«Движение сопротивления капитуляции» объявило о дальнейшей программе на Банковой. В ближайшие два часа здесь будут звучать хиты украинских групп, военные песни и песни Майдана. После концерта будет организована работа кинотеатра под открытым небом. Украинские режиссеры предложили организаторам показать собравшимся отечественный арт-хаус, фестивальные фильмы, допремьерное авторское кино, документальное видео, снятое жителями прифронтовых городов.

С утра 9 октября на Банковой начнет работу лекторий. Кроме небольших лекций от ветеранов, общественных активистов, других экспертов, запланированы дискуссии, общение в формате «вопрос-ответ».

Как долго будет длиться «Варта на Банковій», организаторы пообещали объявить вечером 9 декабря.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в нормандском формате, где лидеры Украины, России, Франции и Германии планируют обсудить будущее Донбасса.

Фото Сергей Панков/Facebook, Василь Василенко/Facebook

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