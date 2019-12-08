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Украина

Организаторы акции "Варта на Банковій" рассказали, как пройдет ночь под Офисом президента

21:48 8 декабря 2019 110
офис президента
Инф. «ФАКТОВ»

Возле Офиса президента будет всю ночь продолжаться акция «Варта на Банковій». Организаторы объявили, что намерены стоять на Банковой до вечера 9 декабря, пока не станут известны итоги Нормандского саммита и условия соглашений, подписанных президентом Владимиром Зеленским.

«Варта на Банковій» стала продолжением вече «Красные линии для Зеленского», проходившего днем на Майдане. Люди с плакатами переместились под Офис президента.

плакат

Была установлена сцена, организована раздача горячих напитков. Планируется соорудить небольшой пункт обогрева на случай похолодания ночью.

«Движение сопротивления капитуляции» объявило о дальнейшей программе на Банковой. В ближайшие два часа здесь будут звучать хиты украинских групп, военные песни и песни Майдана. После концерта будет организована работа кинотеатра под открытым небом. Украинские режиссеры предложили организаторам показать собравшимся отечественный арт-хаус, фестивальные фильмы, допремьерное авторское кино, документальное видео, снятое жителями прифронтовых городов.

С утра 9 октября на Банковой начнет работу лекторий. Кроме небольших лекций от ветеранов, общественных активистов, других экспертов, запланированы дискуссии, общение в формате «вопрос-ответ».

Как долго будет длиться «Варта на Банковій», организаторы пообещали объявить вечером 9 декабря.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в нормандском формате, где лидеры Украины, России, Франции и Германии планируют обсудить будущее Донбасса.

Фото Сергей Панков/Facebook, Василь Василенко/Facebook

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