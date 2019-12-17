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Политика

"Колоссальная разница между поколениями": журналист рассказал, чем Зеленский отличался от других участников парижского саммита

15:36 17 декабря 2019 254
саммит
Инф. «ФАКТОВ»

На «нормандском» саммите в Париже украинский президент Владимир Зеленский был как человек из иного мира. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал генеральный директор агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко, следивший за подробностями встречи лидеров четырех государств.

41-летний Зеленский резко контрастировал не только с 67-летним Владимиром Путиным и 65-летней Ангелой Меркель. Украинский президент отличался даже от почти ровесника Эммануэля Макрона. «Чувствовался огромный контраст между президентами России и Украины, между президентом Украины и канцлером Германии, президентом Украины и президентом Франции. Я впервые видел такую колоссальную разницу между поколениями… Может, это иллюзия, но мне показалось, что за столом на пресс-конференции находились разные миры, друг с другом абсолютно никак не связанные», — поделился своими впечатлениями Мартыненко.

По мнению журналиста, встреча с Зеленским в Париже не могла не напомнить Путину о том, что он не вечен ни физически, ни политически, и уже подрастает молодое поколение — лицо новой политики.

«Путин, имея дело с лидерами государств и политиками мирового уровня, всегда был уверен, что он их переживет. Может, не физически, но политически — точно… И вот впервые появился человек, в отношении которого можно с уверенностью сказать, что в политическом смысле он Путина переживет, не говоря уже о том, что он еще и гораздо моложе… Путину осознать, что появляются совершенно новые молодые люди — достаточно способные, быстро обучаемые (как выяснилось, и гораздо более динамичные), точно было новинкой», — уверен Мартыненко.

О всех ранее не известных подробностях «нормандского» саммита читайте в интервью Мартыненко «Во время встречи Зеленского с Путиным в Елисейском дворце были российские «зеленые человечки».

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