Дипломата-антисемита восстановили в должности: МИД намерен судиться

Политика

Отстраненный консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец, уличенный в антисемитских и ксенофобских высказываниях в соцсетях, восстановился в должности через суд. Более того, МИД выплатил Марущинцу компенсацию за вынужденный прогул. Учитывая, что уволили консула в мае 2018 года, а восстановили в декабре 2019-го, то за весь этот период дипломату «накапало» более 230 тыс. гривен. Компенсацию Марущинец получил 9 декабря.

Марущинца вернули не на пост консула в Гамбурге (это место уже занято), а на должность в центральном офисе МИДа. В министерстве тем не менее продолжают считать, что восстановление Марущинца на дипломатической службе неправомерно, а его высказывания вообще несовместимы с госслужбой и вредят международному имиджу и авторитету Украины.

Судебные споры между Марущинцем и его работодателем в лице министерства уже прошли стадию Окружного админсуда Киева, Шестого апелляционного админсуда. 17 декабря МИД подал жалобу в Верховный Суд.

Напомним, Марущинца неоднократно уличали в публикации в соцсетях оскорбительных материалов в адрес евреев, поляков, венгров, ромов. Также получило резонанс фото дипломата, где он запечатлен с тортом в виде книги Mein Kampf.

Фото ТРК Украина /Youtube

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