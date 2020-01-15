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Коррупционный скандал в ГНС: что известно о новом главе одесской налоговой
Новым исполняющим обязанности начальника главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области стал Владимир Астрейко. Об этом сообщили в главке. Он назначен вместо задержанной 13 января сотрудниками НАБУ и. о. начальника ГУ ГНС в Одесской области Натальи Чеботаревой.
47-летний уроженец пгт Любашевка Одесской области Владимир Астрейко имеет пятый ранг госслужащего. В органах Государственной налоговой — с июня 1998 года. Постоянно продвигался по служебной лестнице, став в итоге начальником управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Главного управления Миндоходов в Одесской области. В этом качестве работал с июля 2013-го по октябрь 2014 года.
В свой декларации за 2018 год Владимир Владимирович, как и многие другие чиновники, указал, что большая часть имущества принадлежит его жене и матери. На самого Астрейко записан земельный участок с небольшим домом в пгт Таирово, а передвигается главный налоговик Одесской области, согласно декларации, на обычной «шестерке» — ВАЗ 21 063, цена которого менее 5 тысяч гривен.
На мать Астрейко и его супругу записаны две квартиры в Одессе, площадь одной из них — 116, другой — 46 квадратных метра. В «автопарке» супруги также указаны два внедорожника — Audi Q7 и Mazda CX-5.
Доход Владимира Астрейко значительно ниже, чем у его супруги: он зарабатывает около 240 тысяч гривен в год, а вот заработок его супруги от предпринимательской деятельности — около 1 миллиона гривен в год.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, чем владеет попавшаяся на взятке предшественница Астрейко Наталья Чеботарева.
Напомним, после коррупционного скандала в одесской ГНС от работы было отстранено все руководство.
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