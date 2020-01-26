Голубь вместо ястреба: Портников указал на опасность Козака для Украины

Политика

Отстранение Кремлем Владислава Суркова и приход в путинскую администрацию Дмитрия Козака означает смену «ястреба» на «голубя», а также стремление руководства РФ поскорее установить контроль над Украиной. Такое мнение высказал политический обозреватель Виталий Портников.

«Сурков и Козак формировали два параллельных и якобы конкурирующих центра, отвечающих за украинские проблемы в окружении Путина… Если функция Суркова — имитация «ястреба», то функция Козака — имитация «голубя», — подчеркивает журналист в своей колонке для «Радио Свобода».

По словам Портникова, новая должность Козака в путинской администрации демонстрирует, кто теперь станет главной фигурой на украинском направлении и в чем будет заключаться будущая политика Кремля.

«Установление контроля над Украиной становится одним из главных вопросов российского транзита власти. Можно предсказать, что он (Козак) будет предлагать заключить всеобъемлющее урегулирование, которое прекратит войну, восстановит территориальную целостность Украины без Крыма, но раз и навсегда поставит точку на европейских и евроатлантических перспективах страны, превратит ее в сателлит Кремля, а может быть и в часть новой империи Путина», — подытожил Портников.

Напомним, ранее политики, журналисты и дипломаты сошлись во мнении, что преемник Суркова в Кремле будет играть для Украины роль «доброго полицейского» и пытаться активно навязать Украине российские условия.

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