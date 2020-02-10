Курс доллара может опуститься ниже 24 гривен: когда это произойдет

Деньги

Национальная валюта вновь укрепляется, причем евро дешевеет гораздо быстрее, чем доллар. За прошедшие выходные, с пятницы 7 февраля, американская валюта подешевела на 4 копейки, а европейская — на 14 копеек. Так, 10 февраля НБУ установил курсы на уровне 24,54 грн за доллар и 26,90 грн за евро. На наличном рынке основные иностранные валюты за выходные также подешевели на 5−10 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,36 грн, а купить по 24,62 грн, евро сдают по 26,67 грн, покупают по 27,13 грн.

«Курс украинской гривни в понедельник, 10 февраля, находится на уровне 24,52 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Это происходит на фоне сообщения о том, что уменьшение добычи газа в 2019 году по сравнению с объемами в 2018 году в Украине составило 300 млн кубометров, или около 1,4%, достигнув уровня 20,7 млрд кубометров. Кроме того, как заявил ранее временно исполняющий обязанности президента «Энергоатома» Павел Павлишин, Украина планирует переориентироваться от строительства блоков АЭС к созданию малых модульных реакторов.

Министерство финансов Украины на первичных аукционах 11 февраля предложит инвесторам новый выпуск 14-месячных долларовых облигаций внутреннего госзайма. В свете этих событий, вероятно, в ближайшей перспективе гривня сохранит свою стабильность и будет торговаться в диапазоне 24,5−24,6 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Стоит отметить, что национальная валюта уверенно укрепляется уже вторую неделю подряд. Причем эксперты прогнозируют довольно заметное снижение курса доллара и на нынешней неделе, и даже его уход ниже отметки в 24 гривни.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 1,9−2,0%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 25,03 до 24,54 грн (-2,0%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 24,98—25,02 до 24,50—24,53 грн (-1,9%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю уменьшились с 24,86—25,13 до 24,39—24,63 грн (-1,9%/-2,0%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сократилась с 1,1% до 1% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

На открытии торгов в прошлый понедельник доллар на межбанке сделал скачок, достиг отметки 25,1 грн, после чего перешел к падению. Падение «американца» длилось всю прошлую неделю, причем с понедельника по четверг шло достаточно интенсивно, а к пятнице замедлилось. В понедельник на утренних торгах умеренное снижение доллара продолжилось.

На начавшейся неделе мы ожидаем падения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,0−24,1 грн, а наличный доллар в банках — около 23,9−24,1 грн", — прогнозирует Иосуб.

Стоит отметить, что Национальный банк Украины с 8 февраля изменил некоторые правила купли-продажи валюты. В НБУ сообщили, что с целью повышения инвестиционной привлекательности нашей страны расширены возможности иностранных банков по купле-продаже иностранной валюты за гривню. В частности, уточнено определение терминов «валютный рынок Украины» и «международный валютный рынок», которые являются базовыми при осуществлении торговли иностранной валютой. Благодаря этим уточнениям иностранные банки смогут свободно осуществлять расчеты в гривнях с другими иностранными банками при операциях по купле-продаже иностранной валюты в соответствии с договорами, заключенными за пределами Украины, с использованием своих корреспондентских счетов в украинских банках.

В Нацбанке подчеркивают, что отныне иностранные банки смогут не только заключать договоры купли-продажи иностранной валюты за гривню с любыми украинскими банками, независимо от того, в каком банке открыт гривневый корреспондентский счет, но и проводить такие операции между собой, осуществляя расчет через корреспондентские счета в украинских банках. Такой шаг будет способствовать дальнейшему росту конкуренции и ликвидности на межбанковском валютном рынке, а также усиливать привлекательность гривневых активов для иностранных инвесторов.

Такое решение особенно актуально, если учесть, какую сумму наша страна обязаны в нынешнем году выплатить кредиторам в счет погашения взятых на себя ранее долговых обязательств. Как сообщается в инфляционном отчете НБУ за январь 2020 года, для того чтобы выплатить все валютные долги, запланированные на нынешний год, нужно привлечь дополнительно 9 миллиардов долларов. По отношению к ВВП размер валютных долгов, которые нужно погасить в 2020 году, составит 9,9% экономики Украины. Для сравнения: в 2019 году объем выплат по валютным долгам был 11,7% ВВП. По данным Министерства финансов Украины, в 2019 году государственный долг Украины вырос на 6 миллиардов долларов (в долларовом эквиваленте) и по состоянию на 1 января 2020 года составлял 84,4 миллиарда долларов.

Стоит напомнить, недавно Национальный банк изменил порядок раскрытия банковской тайны, упростив эту процедуру для следственных и контролирующих органов. А с 28 апреля 2020 года вступят в силу нормы Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Согласно закону, субъектов первичного финансового мониторинга, то есть тех, кто обязан докладывать обо всех операциях свыше определенной суммы, стало больше — среди них теперь и частные бухгалтеры.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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