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Спорт

Знаменитую «Маракану» из-за пандемии коронавируса превратили в полевой госпиталь (фото)

12:34 26 марта 2020 161
Стадион Маракана
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Одна из самых знаменитых спортивных арен мира — стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро, принимавший финалы ЧМ-1950 и ЧМ-2014 по футболу, а также Олимпийские игры 2016 года, превращен в полевой госпиталь для лечения пациентов, у которых обнаружен вирус COVID-19. На такой шаг власти пошли на случай, если в больницах Рио не будет хватать свободных коек из-за вспышки коронавируса.

«В это мрачное время я хочу призвать нашу великую нацию возродить надежду и работать ради лучших дней», — сказал президент ФК «Фламенго» Родольфо Ландим в интервью Al Jazeera.

Как сообщает Jornal O Globo, кроме некогда самой большой арены в мире «Мараканы», в свое время вмещавшей почти 200 тысяч болельщиков (сейчас — 78 тысяч), на полевые госпитали в Бразилии превращают стадионы «Коринтианса», «Сан-Паулу», «Ботафого» и «Сантоса».

По состоянию на утро 26 марта в Бразилии коронавирусом заразились 2554 человека, 59 из которых умерли.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный экс-футболист Паоло Мальдини из-за коронавируса перестал чувствовать вкусы и запахи.

Фото hln. be, Jornal O Globo

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