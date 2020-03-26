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- 12:34 Знаменитую «Маракану» из-за пандемии коронавируса превратили в полевой госпиталь
Знаменитую «Маракану» из-за пандемии коронавируса превратили в полевой госпиталь (фото)
Одна из самых знаменитых спортивных арен мира — стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро, принимавший финалы ЧМ-1950 и ЧМ-2014 по футболу, а также Олимпийские игры 2016 года, превращен в полевой госпиталь для лечения пациентов, у которых обнаружен вирус COVID-19. На такой шаг власти пошли на случай, если в больницах Рио не будет хватать свободных коек из-за вспышки коронавируса.
«В это мрачное время я хочу призвать нашу великую нацию возродить надежду и работать ради лучших дней», — сказал президент ФК «Фламенго» Родольфо Ландим в интервью Al Jazeera.
Как сообщает Jornal O Globo, кроме некогда самой большой арены в мире «Мараканы», в свое время вмещавшей почти 200 тысяч болельщиков (сейчас — 78 тысяч), на полевые госпитали в Бразилии превращают стадионы «Коринтианса», «Сан-Паулу», «Ботафого» и «Сантоса».
По состоянию на утро 26 марта в Бразилии коронавирусом заразились 2554 человека, 59 из которых умерли.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный экс-футболист Паоло Мальдини из-за коронавируса перестал чувствовать вкусы и запахи.
Фото hln. be, Jornal O Globo
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