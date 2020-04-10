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Из-за пожаров в Чернобыльской зоне начали эвакуацию: появились ужасающие фото
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС шестой день тушат лесные пожары. Горит сухая трава, травяной настил в лесах и камыши в заболоченной местности. Работает пожарная авиация (три самолета и два вертолета), сбрасывая тонны воды на очаги возгорания.
Тем временем спасатели эвакуируют самоселов из поселка Полесское в Чернобыльской зоне, а также из близлежащих сел, поскольку дома рискуют быть отрезанными огнем.
Несколько домов уже сгорели. Пожары добрались до села Старая Марковка Полесского района.
Полиция закрыла ближайшие к месту пожара контрольно-пропускные пункты в зону отчуждения.
По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пожары в Чернобыльской зоне не привели к повышению радиационного фона — он остается в пределах нормы. В Киеве приборы показывают 0,012 мР/час, в области — в пределах 0,011 мР/час, в Чернобыле — 0,021 мР/час, на КПП Дитятки 0,01 мР/час.
Напомним, сигнал о пожарах в зоне отчуждения поступил 4 апреля. Загорелись трава и лес на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Одного из вероятных поджигателей уже нашли.
Фото Тарасов Володимир/Facebook
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?