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Происшествия

Из-за пожаров в Чернобыльской зоне начали эвакуацию: появились ужасающие фото

10:22 10 апреля 2020 22
пожар
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС шестой день тушат лесные пожары. Горит сухая трава, травяной настил в лесах и камыши в заболоченной местности. Работает пожарная авиация (три самолета и два вертолета), сбрасывая тонны воды на очаги возгорания.

пожар

Тем временем спасатели эвакуируют самоселов из поселка Полесское в Чернобыльской зоне, а также из близлежащих сел, поскольку дома рискуют быть отрезанными огнем.

пожар

Несколько домов уже сгорели. Пожары добрались до села Старая Марковка Полесского района.

пожар

Полиция закрыла ближайшие к месту пожара контрольно-пропускные пункты в зону отчуждения.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пожары в Чернобыльской зоне не привели к повышению радиационного фона — он остается в пределах нормы. В Киеве приборы показывают 0,012 мР/час, в области — в пределах 0,011 мР/час, в Чернобыле — 0,021 мР/час, на КПП Дитятки 0,01 мР/час.

Напомним, сигнал о пожарах в зоне отчуждения поступил 4 апреля. Загорелись трава и лес на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Одного из вероятных поджигателей уже нашли.

Фото Тарасов Володимир/Facebook

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