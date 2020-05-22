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Происшествия

Позарился на мобильный телефон: суд вынес приговор убийце 13-летней девочки на Днепропетровщине

8:21 22 мая 2020
убийство
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Кривом Роге Днепропетровской области вынесен приговор по громкому делу об убийстве 13-летней девочки. Преступление было совершено в июне 2019 года в селе Миролюбовка. На суде выяснилось, что поводом для убийства школьницы стал ее мобильный телефон.

На скамье подсудимых оказался 25-летний житель области, ранее судимый. Он признался в убийстве и рассказал до сих пор неизвестные подробности преступления. Так, мужчина признал, что напоил школьницу, завел ее в лесополосу, а когда увидел у девочки мобильный телефон, решил его присвоить и потому задушил свою жертву.

Тело убийца спрятал в непроходимых зарослях, предварительно сняв одежду и обувь. Пропавшую девочку долго не могли найти и обнаружили убитой лишь через две недели. Тогда же был задержан и подозреваемый в преступлении.

Как сообщает прокуратура Днепропетровской области, за умышленное убийство и разбой мужчина приговорен к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, девочка пропала 23 июня 2019 года, но ее поиски начались лишь 29 июня, когда родители наконец обратились в полицию. У соцработников сложилось впечатление, что семья не сильно была обеспокоена судьбой ребенка.

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