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Позарился на мобильный телефон: суд вынес приговор убийце 13-летней девочки на Днепропетровщине
В Кривом Роге Днепропетровской области вынесен приговор по громкому делу об убийстве 13-летней девочки. Преступление было совершено в июне 2019 года в селе Миролюбовка. На суде выяснилось, что поводом для убийства школьницы стал ее мобильный телефон.
На скамье подсудимых оказался 25-летний житель области, ранее судимый. Он признался в убийстве и рассказал до сих пор неизвестные подробности преступления. Так, мужчина признал, что напоил школьницу, завел ее в лесополосу, а когда увидел у девочки мобильный телефон, решил его присвоить и потому задушил свою жертву.
Тело убийца спрятал в непроходимых зарослях, предварительно сняв одежду и обувь. Пропавшую девочку долго не могли найти и обнаружили убитой лишь через две недели. Тогда же был задержан и подозреваемый в преступлении.
Как сообщает прокуратура Днепропетровской области, за умышленное убийство и разбой мужчина приговорен к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, девочка пропала 23 июня 2019 года, но ее поиски начались лишь 29 июня, когда родители наконец обратились в полицию. У соцработников сложилось впечатление, что семья не сильно была обеспокоена судьбой ребенка.253
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