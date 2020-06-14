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Не Ломаченко единым: названы имена украинских боксеров, способных стать чемпионами мира
Авторитетный эксперт, президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов поделился своим мнением о том, кто из молодых украинских боксеров способен в ближайшие годы серьезно заявить о себе на профиринге и даже стать чемпионом мира.
Напомним, что на данный момент Украина представлена тремя действующим обладателями чемпионских поясов — Василием Ломаченко, Александром Усиком и Артемом Далакяном.
«В первую очередь назову Дмитрия Митрофанова, который мне очень нравится, — отметил Михаил Завьялов. — Может заявить о себе в случае перехода в профессионалы Александр Хижняк (на фото. — Авт.). Это те ребята, которые способны показать результаты вплоть до завоевания звания чемпиона мира. Денис Беринчик набирает обороты. Правда, в легком весе очень много претендентов и крайне сложно пробраться к вершине.
Я смотрю много рейтинговых боев, и глаз радуется, когда видишь, сколько у нас талантливой молодежи. Да и вообще, я всегда говорил, что Украина — это боксерская нация, потому что и во времена Советского Союза, и после обретения независимости наши ребята всегда были на ведущих ролях в мире. Только надо давать им возможность проявить себя, заключать контракты с хорошими промоутерами и менеджерами, которые смогут продвигать боксера. Поверьте, чтобы стать чемпионом мира, надо преодолеть много грязи на пути к своей цели".
Полный текст интервью с Михаилом Завьяловым читайте в «ФАКТАХ» по этой ссылке.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что эксперт назвал единственного боксера, способного победить Александра Усика в супертяжелой весовой категории.
Фото Instagram203
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