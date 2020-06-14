Не Ломаченко единым: названы имена украинских боксеров, способных стать чемпионами мира

Спорт

Авторитетный эксперт, президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов поделился своим мнением о том, кто из молодых украинских боксеров способен в ближайшие годы серьезно заявить о себе на профиринге и даже стать чемпионом мира.

Напомним, что на данный момент Украина представлена тремя действующим обладателями чемпионских поясов — Василием Ломаченко, Александром Усиком и Артемом Далакяном.

«В первую очередь назову Дмитрия Митрофанова, который мне очень нравится, — отметил Михаил Завьялов. — Может заявить о себе в случае перехода в профессионалы Александр Хижняк (на фото. — Авт.). Это те ребята, которые способны показать результаты вплоть до завоевания звания чемпиона мира. Денис Беринчик набирает обороты. Правда, в легком весе очень много претендентов и крайне сложно пробраться к вершине.

Я смотрю много рейтинговых боев, и глаз радуется, когда видишь, сколько у нас талантливой молодежи. Да и вообще, я всегда говорил, что Украина — это боксерская нация, потому что и во времена Советского Союза, и после обретения независимости наши ребята всегда были на ведущих ролях в мире. Только надо давать им возможность проявить себя, заключать контракты с хорошими промоутерами и менеджерами, которые смогут продвигать боксера. Поверьте, чтобы стать чемпионом мира, надо преодолеть много грязи на пути к своей цели".

Полный текст интервью с Михаилом Завьяловым читайте в «ФАКТАХ» по этой ссылке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что эксперт назвал единственного боксера, способного победить Александра Усика в супертяжелой весовой категории.

Фото Instagram

203

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter