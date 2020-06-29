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Идет на рекорд: легендарный Буффон продлил контракт с «Ювентусом» (фото, видео)
42-летний голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон продлил контракт с клубом, который истекал у него по завершению сезона-2019/2020. Согласно новому соглашению, легендарный вратарь будет выступать в Турине до лета 2021 года.
Отметим, что большая часть карьеры Джанлуиджи прошла именно в «Ювентусе». Вратарь выступал за «Старую Синьору» с 2001-го по 2018-й, а затем после непродолжительной «командировки» в «Пари Сен-Жермен» на один сезон вновь вернулся в Турин.
Вполне вероятно, чемпиону мира-2006 и девятикратному чемпиону Италии не дают покоя лавры его коллеги Марко Баллотты, который последний раз выходил на поле в матче серии А в возрасте 44 лет и 38 дней и является самым возрастным футболистом, когда-либо выступавшим в высшем дивизионе страны. Вот только летом следующего года Буффону 43,5 года (Джиджи родился 28 января 1978-го), и для того, чтобы побить рекорд Баллотты, потребуется оставаться в профессиональном футболе как минимум до марта 2022 года.
Добавим, что в общей сложности в составе «Ювентуса» Буффон сыграл во всех турнирах почти 700 матчей (всего же за карьеру, с учетом выступлений за национальную сборную, эта цифра подбирается под 1100 игр на наивысшем уровне).
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