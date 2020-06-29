26.55 / 26.73 29.65 / 29.98
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Идет на рекорд: легендарный Буффон продлил контракт с «Ювентусом» (фото, видео)

21:14 29 июня 2020
Джанлуиджи Буффон

42-летний голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон продлил контракт с клубом, который истекал у него по завершению сезона-2019/2020. Согласно новому соглашению, легендарный вратарь будет выступать в Турине до лета 2021 года.

Отметим, что большая часть карьеры Джанлуиджи прошла именно в «Ювентусе». Вратарь выступал за «Старую Синьору» с 2001-го по 2018-й, а затем после непродолжительной «командировки» в «Пари Сен-Жермен» на один сезон вновь вернулся в Турин.

Вполне вероятно, чемпиону мира-2006 и девятикратному чемпиону Италии не дают покоя лавры его коллеги Марко Баллотты, который последний раз выходил на поле в матче серии А в возрасте 44 лет и 38 дней и является самым возрастным футболистом, когда-либо выступавшим в высшем дивизионе страны. Вот только летом следующего года Буффону 43,5 года (Джиджи родился 28 января 1978-го), и для того, чтобы побить рекорд Баллотты, потребуется оставаться в профессиональном футболе как минимум до марта 2022 года.

Добавим, что в общей сложности в составе «Ювентуса» Буффон сыграл во всех турнирах почти 700 матчей (всего же за карьеру, с учетом выступлений за национальную сборную, эта цифра подбирается под 1100 игр на наивысшем уровне).

Предлагаем посмотреть лучшие сейвы в карьере Буффона

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» и «Ювентус» обменялись футболистами на общую сумму в 130 млн евро.

76

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Автомобили

Что делать, если вам прислали штраф за нарушение ПДД, которое вы не совершали

дорожка

"Логика не сработала": в сети смеются над дорожным ремонтом во Львове (фото)

удар кулаком

Под Одессой местные «предприниматели» с титушками избили руководителей Национального парка (фото 18+)

дождь

На 30 июня в Киеве объявлен повышенный уровень опасности

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер