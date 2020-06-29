«Барселона» и «Ювентус» обменялись звездными футболистами на 130 млн евро (фото)

Спорт

Каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус», проигравший «Наполи» в финале Кубка Италии, совершили обмен футболистами, не дожидаясь открытия летнего трансферного окна.

По информации авторитетного издания Marca, уже прошел медосмотр в Турине и поставил подпись под пятилетним контрактом полузащитник «блау-гранас» Артур Мело. Впрочем, пока бразилец будет тренироваться с каталонцами, которые отстают в турнирной таблице от «Реала» на два очка и в следующем поединке проведут тяжелую встречу с мадридским «Атлетико».

В обратном направлении в Каталонию проследует хавбек «Старой Синьоры» Миралем Пьянич. Как сообщает сайт Goal, босниец также подписал соглашение с новым клубом — правда, сроки контракта не сообщаются.

Добавим, что каталонцы немного заработают на данном обмене. Если за Артура каталонцы получат 70 млн евро, то за Пьянича вынуждены будут отдать «всего» 60 млн в евровалюте.

Обмен футболистами позволит "Барселоне" немного заработать

Отметим, что выступающий за «Барселону» с 2018 года бразилец в нынешнем сезоне провел во всех турнирах 28 матчей, в которых забил 4 мяча, а босниец, защищающий цвета «Ювентуса» с 2016-го, в сезоне-2019/2020 сыграл в 36 поединках и забил 3 мяча.

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