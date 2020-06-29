- 11:07 Мужчина неделю скрывал смерть своих родителей, посыпая их тела солью: детали шокирующего происшествия в Харькове
- 11:07 На шахте в Луганской области произошел обвал: есть погибший
- 10:50 Нужно отпускать вожжи: Зеленскому подсказали, как вывести Украину из «коронавирусного» кризиса
- 10:49 В Киеве пьяный мужчина заехал в магазин на коне
- 10:27 На границе с Венгрией снова заработали пункты пропуска: что важно знать
- 10:21 В Минздраве рассказали о резком росте заболеваемости пневмонией
- 10:16 «Барселона» и «Ювентус» обменялись звездными футболистами на 130 млн евро
- 10:14 «Отрыжка природы»: в сети обсуждают видео «мусорной» реки после ливня в Закарпатье
- 09:54 Турцию всколыхнуло второе за месяц землетрясение
- 09:37 Прыгнул в воду с 15-метровой высоты: в Кривом Роге трагически погиб подросток
- 09:24 Суточный показатель заболеваемости COVID-19 в Украине резко снизился
- 09:08 Лукашенко назвал Беларусь единственным союзником «втянутой во все войны» России
«Барселона» и «Ювентус» обменялись звездными футболистами на 130 млн евро (фото)
Каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус», проигравший «Наполи» в финале Кубка Италии, совершили обмен футболистами, не дожидаясь открытия летнего трансферного окна.
По информации авторитетного издания Marca, уже прошел медосмотр в Турине и поставил подпись под пятилетним контрактом полузащитник «блау-гранас» Артур Мело. Впрочем, пока бразилец будет тренироваться с каталонцами, которые отстают в турнирной таблице от «Реала» на два очка и в следующем поединке проведут тяжелую встречу с мадридским «Атлетико».
В обратном направлении в Каталонию проследует хавбек «Старой Синьоры» Миралем Пьянич. Как сообщает сайт Goal, босниец также подписал соглашение с новым клубом — правда, сроки контракта не сообщаются.
Добавим, что каталонцы немного заработают на данном обмене. Если за Артура каталонцы получат 70 млн евро, то за Пьянича вынуждены будут отдать «всего» 60 млн в евровалюте.
Отметим, что выступающий за «Барселону» с 2018 года бразилец в нынешнем сезоне провел во всех турнирах 28 матчей, в которых забил 4 мяча, а босниец, защищающий цвета «Ювентуса» с 2016-го, в сезоне-2019/2020 сыграл в 36 поединках и забил 3 мяча.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лондонский «Челси» объявил о переходе немецкого супербомбардира Тимо Вернера из «Лейпцига».148
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужчина неделю скрывал смерть своих родителей, посыпая их тела солью: детали шокирующего происшествия в Харькове (фото)
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.