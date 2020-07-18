«Не едьте в Седово!»: на главный курорт ОРДО теперь, как в США, – только по вызову (фото)

«Что ни день, то веселее и веселее жить в нашем Гондурасе. Настроение у власти меняется, как погода. Вчера до обеда пропускали всех, а потом, видимо, солнышко напекло и решили, что хватит. Пока Моргун (Олег Моргун, бывший украинский милиционер-предатель, назначенный оккупантами на должность главы Новоазовского района. — Авт.) на центральном телеканале рассказывает о свободном проезде в Седово, на блокпосту разворачивают людей обратно, если их нет в списках. Так что, не спешите ехать».

«Сегодня на блокпосту аншлаг, но всех кто не внесён в списки ФЛП разворачивают и отправляют на Безыменное, там проезд свободный. Так что не едьте. Информация 100%», — такие сообщения появились 17 июля в чате для отдыхающих на оккупированной ныне части азовского побережья.

Дело в том, что 15 июля главарь террористов «ДНР» Денис Пушлин заявил, что сняты все ограничения на въезд в Новоазовский район, который был полностью закрыт на карантин в связи с эпидемией коронавируса. Однако, как выяснилось, въезд на территорию главного курорта ОРДЛО — поселка Седово все равно осуществляется только по предварительной записи.

Чтобы попасть в списки на въезд в Седово, нужно связаться с администрацией пансионата или найти частного предпринимателя в частном секторе, сдающего комнаты отдыхающим, который сделает вам, можно сказать, «вызов». Для этого принимающая сторона вышлет электронной почтой специальную форму, в которой нужно указать все свои личные данные. Эти данные будут переданы принимающей стороной на блокпост на въезде в Седово, где сотрудники «МГБ ДНР» осуществляют пропуск в поселок.

Однако, даже оказавшись в «заветных» списки, в Седово вы можете и не попасть. Как это работает на практике, описал в своем посте в Facebook пропагандист ОРДО Александр Наумов, заместитель редактора «Первого республиканского телеканала» (известен дончанам как канал «Куйбышева-61»), работающего на базе захваченного боевиками донецкого областного телевидения:

«Съездил в Седово. Жена нашла флпэшницу (ФЛП — физическое лицо-предприниматель. - Авт.). Чтобы та подала документы куда-то там в Новоазовске, мы передали ей свои паспортные данные и автомобильные. После этого они должны были появиться на блокпостах. У меня с пометкой „без ночевки“. Постов (блокпостов оккупантов. — Авт.) два. Один возле остановки „Бессарабка“. Это после танка в сторону Новоазовска. Второй — в самом Седово, где и был раньше. На первом посту наших данных не оказалось. Потом я понял почему — у них нет компьютеров, на столах фолианты, по ним и сверяются. А привезли эту бумажку, не привезли, можно лишь на удачу надеяться. Нам не повезло. Служивые, довольно вежливые, видимо, мы не первые такие, поэтому посоветовали звонить „хозяйке“. Говорят, пусть обязательно идет в Седово на блокпост и там объясняет, сколько и куда платит налогов. С чем нас и отпустили».

Заодно Наумов поделился своими впечатлениями от цен в ОРДО:

«Владельцы отелей, мягко говоря, охреневшие. В «Дельмаре» (частый отель в Седово. — Авт.), да-да, в том самом, где хороший пляж, теперь — капитализм. В выходные дни проход на пляж 100 рублей с человека. На машине подъехать 350, а вот со своей палаткой разместиться 500 рублей с палатки (!?). Люксы, как говорят местные жители, в таких местах 5600 руб. за номер. В сутки, естественно. В частном секторе цены пониже. Здесь за двухместный просят от 1500 рублей. Без удобств от 350 рублей. В номере, который я бы назвал «келья», две кровати и вешалка. Хочешь вентилятор, доплачивай 50 рублей в сутки, холодильник общий. Некоторые «частники» наваривают еще и на других услугах. Одни предлагают холодильник в номер за дополнительные сто рублей в сутки, другие горячий душ тоже за деньги. Не хочешь платить, мойся под летним, нагретым солнцем. Меня лично это выбешивает. Опции, которые должны быть включены по умолчанию, становятся допуслугами. В принципе, в этом гадюшнике делать нечего. Тем более с такими заморочками, как придумали «боги в погонах» или кто там еще.

Ну, то такое. На вкус и цвет, как говорится…

UPD уточнение. В будни на «Дель Маре» 50 рублей, с авто 300 и не зависит, сколько там людей. Рядом пляж Парадиз, пока вход бесплатный""

В многочисленных комментариях к посту Наумова, люди пишут, что в Седово теперь комфорт стоит дороже, чем в Абхазии, Крыму и даже на Канарах.

Напомним, кстати, что Абхазия ограничила въезд жителям ОРДЛО.

Фото в заголовке из открытых источников

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