«Чтобы заснуть, мне нужно было взять маму за руку», — Светлана Ройз про оберег

Психолог Светлана Ройз рассказала о значении касания рук родных людей

«Я сегодня рассказывала утром дочке, как в детстве, чтобы заснуть, мне нужно было взять маму за руку. А когда просыпалась утром, я ее звала, и она всегда, чем бы ни занималась, приходила. И брала меня за руку», — пишет в Facebook психолог Светлана Ройз.

«Это было лет до 12. И это было, капец как, эгоистично с моей стороны. Мама была занята, очень уставала. Но она каждый день подходила ко мне, и меня встречала утром и провожала в ночь ее рука.

Совсем недавно, когда мы выздоравливали семейство, были очень сложные дни и ночи. я на полчаса уходила в свою комнату, восстанавливаться. И ко мне приходила наша кошка — приходила, давая лапу. Представьте. Она совершенно по-человечески давала мне лапу. И я позволяла себе расслабиться и даже расплакаться от усталости и напряжения. Держа ее за лапку.

Перед сном ночью и утром я молча прикасаюсь к руке мужа. Целую в ладошку дочку. Когда рядом сын, обнимаю и прикасаюсь к его ладони.

А теперь и глажу лапку кошке.

Рука в руке. Встречающая и провожающая. Как оберег.

Доброй ночи.

Пусть рядом будет рука — которая может быть оберегом и для которой можно быть оберегом".

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