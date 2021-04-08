Андрей Рымарук: «Никто никому не запрещает стрелять. Даже не запрещают наносить превентивный удар»

Объявленный в прошлом году режим прекращения огня на Донбассе формально никто не отменял. Тем не менее президент Владимир Зеленский признал, что с начала года там погибли 20 украинских военных и еще 57 бойцов были ранены. Россия не видит в этом проблемы и не поддерживает предложений Украины и ОБСЕ прекратить обстрелы. А сама тем временем продолжает наращивать группировку войск на границах с Украиной. Запрещают ли украинским военным отвечать на обстрелы врага, зачем нужны такие перемирия, почему разгоняется «зрада» в соцсетях, а в Вооруженных Силах случаются «небоевые потери», «ФАКТАМ» рассказал ветеран АТО, сотрудник фонда «Повернись живим» Андрей Рымарук.

«Каждое перемирие — это всего лишь режим ожидания очередных плохих новостей с фронта»

— Недавно были обнародованы данные по погибшим и раненым на востоке Украины в ходе очередного перемирия. Боюсь, пока интервью выйдет, эти цифры вырастут. Твое мнение, как человека, который там служил и который сейчас помогает фронту, насколько вообще эти перемирия эффективны и насколько они нужны?

— Давай для начала попробуем подкорректировать читателям их «память золотой рыбки». Кто-то «устал от войны», кто-то считает, что она закончилась, а кто-то — что она его не касается. Первое: ни один режим тишины, ни одна договоренность, ни одно перемирие, называйте это, как хотите, за все время войны с Россией, против российской агрессии, Российская Федерация не соблюдала. Оккупационная власть, которая на сто процентов подконтрольна Москве, постоянно и регулярно их нарушает. То есть это все отсрочка следующей эскалации, это режим ожидания очередных плохих новостей с фронта. Я не знаю, чего будут стоить дальнейшие переговоры и о чем договорятся дальше, но, думаю, ничего не поменяется.

Второе: возьмем статистику боевых действий на востоке Украины за прошлый и за этот год — за февраль, за март. Я считал количество обстрелов — и в 2021-м оно не сильно отличается от прошлогоднего, разница очень небольшая. Да, их чуть меньше стало, но это не «перемога», ведь количество убитых у нас практически такое же, как было феврале и марте прошлого года.

«Сейчас у нас будет весеннее обострение на фронте, количество обстрелов катастрофически увеличится», - говорит Рымарук

И это обострение будет длиться до тех пор, пока Трехсторонняя контактная группа не договорится об очередном режиме тишины, чтобы у аграриев была возможность засеять свои поля. Потом снова россияне нарушат режим тишины, и у нас опять увеличится количество обстрелов — до очередного перемирия, которое мы привыкли называть «хлебным», это уже будет ближе к середине лета. Затем снова месяц обострений — до очередного «школьного перемирия». И так будет по накатанной.

Я лично это вижу по количеству техники, по ротации личного состава на оккупированной территории, по тому, какие подразделения заходят, в каком количестве они получают боеприпасы, топливные материалы. Это все видно не только по информации наших разведчиков, это мы даже можем прочитать в официальном отчете миссии ОБСЕ.

— Каждый раз в связи с договоренностями об очередных перемириях по соцсетям разгоняется очередная «зрада»: «нам запрещают стрелять, нам запрещают стрелять в ответ, нам не выдают боеприпасы…»

— Никто никому не запрещает стрелять. Даже никто никому не запрещает наносить превентивный удар. Объясню почему. Потому что за жизнь личного состава ответственен непосредственно командир подразделения. Если командир бригады, командир батальона, командир роты видит, что его личный состав в опасности, он имеет полное право защищаться и не несет вообще никакой ответственности за то, что открывает огонь в ответ либо наносит превентивный удар. Если мы видим из разведданных, что разворачивается минометный расчет противника, который сейчас по нам готовиться работать и будет работать, то мы наносим удар первыми. Так было и будет, и не надо верить в эту «зраду».

Почему кричат о «зрадах»? Конечно же, когда противник ведет обстрел и этот обстрел не прицельный, мины с гранатами ложатся где-то в полукилометре от наших позиций, в километре, — тогда нет смысла отвечать на этот обстрел, потому что он провокационный. Враг хочет вскрыть наши огневые точки, увидеть наши новые точки, враг хочет спровоцировать нас завязать бой, чтобы потом включить более тяжелое вооружение. Это их военная тактика.

У нас в армии очень большое количество не кадровых военных, гражданских людей, бойцов, которые не закончили высшие военные заведения. И они думают, что если не открывать огонь каждый раз, когда оттуда прилетело, — это «зрада». Но в армии думают командиры, у которых есть опыт, есть видение тактики и расположения сил и средств противника, на что он может быть способен. И командир подразделения принимает решение — открывать ему огонь в ответ либо не открывать. А то, что кому-то там не нравится, что ему не дают пострелять, ну, уж простите, такая ваша тяжкая служба, за что вам большое спасибо, что охраняете нас от русских.

«Сейчас самый критический момент оттока профессиональных кадров из армии»

— Кроме боевых потерь, в нашей армии уже в апреле было три самоубийства бойцов, одно из которых — в зоне ООС и два — в тылу. Есть такое мнение, что когда бойцы тупо сидят в окопах, когда им нечего делать, то у них плохие мысли лезут в голову, они начинают фигней маяться, появляются водка, наркотики…

— Во-первых, с моей точки зрения, причина состоит в том, что у нас очень низкий квалификационный отбор в военнослужащие. Во-вторых, сейчас мы видим, с моей точки зрения, самый критический момент оттока профессиональных кадров из армии. Сейчас очень много боевых командиров, квалифицированных бойцов уходят из армии, потому что не могут служить в этой совковой системе. Армия не реформируется, а если и реформируется в некоторых местах, то очень медленно и очень «нехотя». Без особого желания, из-под кнута их заставляют реформироваться. В свою очередь как раз следствием этого низкого квалификационного барьера и есть эти самоубийства.

Если мы возьмем статистику просто уволенных из Вооруженных Сил «по статье», в основном это люди, замеченные в распитии алкогольных напитков. Крайне редко, но есть и употребление наркотиков.

Здесь также не стоит исключать фактор командного состава, потому что именно командир подразделения, повторюсь, отвечает за свой личный состав, за его индивидуальную и боевую подготовку, за то, чем он занимается во время отдыха и во время несения службы и за многое-многое другое.

У нас в фонде есть аналитический отдел, мы подготовили довольно-таки мощный аналитический отчет, который состоит из множества пунктов, почему люди уходят из армии. И, повторюсь, 2020-й и 2021 годы будут пиком по оттоку кадров из Вооруженных Сил Украины. Этот отчет уже получил позитивные отзывы от Совета национальной безопасности, Комитета Верховной Рады по обороне и безопасности и многих других государственных структур. Но почему-то этот отчет не хотят принимать в Генеральном штабе. Не хотят принять во внимание отчет и начать работать, устранять недостатки, ошибки… Почему — ну, пока что вопрос.

— Основные причины оттока?

— Их там семь или восемь, и они все основные. Перечислять их сейчас не хочу, до публичной презентации отчета не хочу спойлерить.

— В последние дни Россия придумывает очередного «распятого мальчика». В конце марта были заявления о дедушке, вышедшем покормить кур в Александровке (рядом с линией разграничения), якобы его убил украинский снайпер. В начале апреля объявили, что в той же Александровке украинский дрон бомбой пятилетнего мальчика убил. Но оказалось, что погиб ребенок не «в той же», а в Александровском — в двух десятках километров от фронта…

— Да, я слежу за этим, конечно же, отслеживаю. Это история о том, готовы ли мы противостоять в очередной раз и на регулярной основе российской пропаганде. Во-первых, наши ведомства должны были моментально выступить с опровержением и с доказательной базой, что это не так, а не ждать несколько дней. Россия как раз вот такими вбросами щупает: готовы мы в информационном пространстве им противостоять или нет. К большому сожалению, почему-то информационной составляющей наша власть не придает особого внимания, хотя она стратегическая.

Давайте вспомним 2014 год: как Россия оправдывалась, отрицала свое присутствие на Донбассе, хотя исключительно ее бойцы там были. И мне очень обидно наблюдать, что наши структуры не готовы к информационному сопротивлению.

Из-за фейков вокруг гибели ребенка в Александровском Украина направила ОБСЕ ноту

Во-вторых, здесь надо пожать руку общественным организациям и волонтерам, которые быстренько раскусили россиян. Помимо того, что русские перепутали населенные пункты, они еще и обвинили 59-ю бригаду. А между местом, где находится 59-я бригада, и точкой гибели мальчика — ну очень большая дистанция, нереальная для небольших дронов.

То есть это все провокационный фейк. Они щупают и будут это делать еще более активно во время эскалации на востоке, во время множественных обстрелов наших позиций и мирных граждан. Это будет нарастать и обостряться, как и сама ситуация на Донбассе.

— Россия усиленно фабрикует фейки о «невинно убиенных», плюс у них идет информация об усилении наших частей, подтягивании вооружения, людей. Сейчас все сепарские паблики кричат о том, что Украина вот-вот начнет наступление на Донбассе.

— Это они, наоборот, прикрывают стягивание своих сил. Давай не будем забывать, что у россиян очень большое лобби в Европейском парламенте и в некоторых европейских странах. Которые эту информацию принимают за чистую монету. И они этим пользуются, им транслировать информацию про какого-то убитого мальчика на оккупированной территории выгодно.

Сейчас в РФ идут перемещения военной техники на южные, восточные и даже на северные границы Украины с Россией. А «распятые мальчики» отводят внимание от этих перемещений. Поэтому россияне стараются в очередной раз обвинить в чем-то Украину. Они стараются даже в срыве подгрупп в ТКГ в Минске нас обвинить, хотя сами оттуда выходят. То есть это тоже часть информационной войны. И, к сожалению, почему-то мы на нее не реагируем. Мне бы не хотелось, чтобы это все нам аукнулось, а аукнуться может очень больно.

«Если будет война», то у многих ветеранов форма готова, рюкзак готов"

— Возвращаясь к мальчику, погибшему, по некоторым данным, от взрыва боеприпаса, несколько лет лежавшего во дворе. Российские СМИ утверждают, что его якобы убили с небольшого беспилотника. Насколько я понимаю, у нашей армии есть программы по большим ударным БПЛА, но большие проблемы с малыми беспилотниками.

— Да, это факт, на сегодняшний день государство совершенно не обеспечивает армию беспилотными аппаратами для нужд и потребностей рот, батальонов. Это малые БПЛА типа квадрокоптеров, которые дают возможность собирать разведывательные данные и наблюдать за противником на глубине от двух до четырех, а то и до шести километров. И сто процентов этих коптеров на сегодняшний день, которые находятся на востоке, — это именно волонтерская помощь, поставляют их только волонтеры. Почему это не делает государство — это, конечно, больше вопрос к государству.

Сейчас ведутся какие-то разработки, но вопрос: а какая будет их стоимость? Есть уже много готовых гражданских вариантов, и в неограниченном количестве, которые можно просто взять и купить, и они будут стоить в десятки раз дешевле, чем если будет производить государство. В конце концов, зачем изобретать колесо, когда его уже придумали давным-давно до нас.

На сегодняшний день в производстве малых беспилотных аппаратов ничего нового не появилось, просто возьмите иностранный опыт и скопируйте его. Хотите наладить производство этих БПЛА в Украине — пожалуйста, будьте более открытыми для международных инвесторов, для международных корпораций и в конце концов прекратите заниматься коррупцией и просить невероятно большие откаты — вот и все.

— Еще вопрос по наступлению. То, что руководство Украины к этому не готово, то, что к этому армия не готова…

— Ну почему не готова? Я могу немножко подискутировать.

— Боюсь, если россияне официально бросят против нас свои войска, то результат прямого контакта нашей армии и более многочисленной российской будет не в нашу пользу.

— Конечно, мы слабее российской армии в разы, особенно если брать отдельные пункты: применение флота, применение авиации. Но у нас есть очень большой опыт, очень большой бэкграунд за все эти годы войны. Война пропустила через себя практически до полумиллиона людей. И эти полмиллиона являются кадровым резервом Вооруженных Сил Украины. Они по первому приказу должны прибыть в свои воинские части и приступить, так сказать, к работе.

"Конечно, мы слабее российской армии в разы, особенно если брать отдельные пункты: применение флота, применение авиации. Но у нас есть очень большой опыт, очень большой бэкграунд за все эти годы войны, - говорит Рымарук (иллюстративное фото с сайта МО РФ)

Ресурсы обеспечить этих людей вооружением у нас есть. Если же обсуждать военную тактику, то об этом говорят на самых первых лекциях в военных колледжах, в военных университетах: если ты хочешь идти в наступление, то твои силы и средства должны превышать силы и средства противника минимум в пять раз, потому что обороняться всегда легче, чем наступать.

Да, у нас есть негативные моменты с обеспечением войск, у нас есть негативные моменты с комплектацией войск. Но у России тоже есть негативные моменты, если рассматривать ее полномасштабную агрессию против Украины. Последние заявления руководства США и НАТО, контакты наших министра обороны и главкома с западными коллегами свидетельствуют, что наши международные партнеры держат руку на пульсе, следят за тем, что происходит. Они прекрасно анализируют весь поток информации, прогнозируют, что может произойти.

Когда-то мне один европейский политик сказал: «Если Россия пойдет в наступление, мы наложим на нее еще больше санкций, эти санкции в десятки раз больнее предыдущих ударят по российской экономике. А если вы пойдете в наступление, то мы с России снимем санкции и наложим на вас. Вы должны закончить войну мирным путем, другого выхода у вас, к сожалению, нет». Но от этой фразы мне не становится плохо, я просто рад, что нас поддерживают.

— Вопрос еще в том, насколько готов личный состав, бойцы — в виду кадрового оттока.

— Я более чем уверен, что если будет наступательная война, то кадровый вопрос снимется по умолчанию. Потому что у многих ветеранов форма готова, рюкзак готов. Я в этом совершенно не вижу проблем, кадровый вопрос меня интересует в последнюю очередь.

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