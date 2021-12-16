Серіал «Дом-2»: Сергій Фурса про Гогілашвілі, помічницю президента та голову військової розвідки, що живуть в одному маєтку

Скандальний ексзаступник голови МВС Олександр Гогілашвілі та його дружина, помічниця президента Зеленського Марія Левченко можуть жити в одному будинку з керівником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим. Такого висновку дійшли журналісти команди «Слідство.Інфо» у новому фільмі-розслідуванні. З приводу ситуації, що склалася, іронізує блогер Сергій Фурса.

«Гогілашвілі та його дружина, помічниця президента, живуть разом з головою військової розвідки у домі відомого обнальщика, — пише Сергій Фурса на своїй сторінці у Facebook. — Здається, типова дика зрада, яку навіть важко пояснити. Такий собі серіал «Друзі», «російськи друзі» чи шоу «Дом-2».

Але так тільки здається.

Але ні. Просто під патронатом Офісу президента проводиться спільна операція МВД і військової розвідки по боротьбі з тіньовою економікою, в рамках якої спецагенти мають максимально наблизитись до ядра тіні — процесу обналу. Вперше влада по-справжньому веде боротьбу з олігархами, обнальщиками та російськими шпигунами. На самому високому рівні веде.

Чому військова розвідка, спитаєте ви? Все просто: під час війни економіка стає питанням національної безпеки, і це те місце, в яке можуть вдарити вороги. Чому МВД представляє Гогілашвілі? Бо він чужий для системи і не пов’язаний. Його обличчя навіть патрульні не знають. Хто як не він. При чому, не виключено, що він вже давно працює на українську розвідку і саме тому так довго перебував у Росіі, має російський паспорт і навіть спільні фото з Валуєвим. Людина-професіонал найвищого гатунку. Чому помічниця президента? Бо справу тримає на контролі найвище керівництво держави. Для того, щоб реагувати блискавично.

Все ясно? Людина голову на плаху поклала. Але мафія виявилась сильнішою. Гогілашвілі не витримав нервового навантаження і підставився (а ви б змогли так довго жити чужим життям і ходити по лезу бритви?). А далі вже справа техніки.

А ви знущаєтесь. Совість маєте? Хто з вас готовий би був жити 10 років у Росії? Хто б наважився фоткатись із Валуєвим? Хто б наважився просто стояти поряд з Валуєвим?

І все через цих клятих журналістів було зруйновано. Ну хіба не соромно? Хіба ви не бажаєте побороти тіньову економіку? Покінчити з обналом? От хто допомагає ворогу. Паплюжачи імена справжніх героїв", — написав Сергій Фурса.

Нагадаємо, Олександр Гогілашвілі як заступник голови МВС потрапив у скандал при в'їзді в зону проведення Операції об'єднаних сил. Пізніше його було звільнено. Окрім того, Гогілашвілі внесений до баз «Миротворця».

Фото зі сторінки Сергія Фурси у Facebook

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