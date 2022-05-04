В Україні збільшили виплати деяким категоріям дітей: кого це стосується

В Україні збільшили розміри тимчасової державної допомоги для дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їхнього проживання не відоме

Як повідомляють у Міністерстві соціальної політики, уряд вніс зміни до порядку призначення таких виплат.

«Рішенням уряду визначено, що тимчасова державна допомога призначатиметься з урахуванням матеріального стану сім’ї, у якій виховується дитина, в розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку», — йдеться у повідомленні.

Максимальний розмір тимчасової допомоги для дітей віком до 6 років становитиме 2100 грн., для дітей віком від 6 до 18 років — 2618 грн.

Також повідомляєтся, що буде проведено з 1 січня 2022 року перерахунок розміру тимчасової державної допомоги, виплату якої було проведено у січні — травні 2022 року, із урахуванням виплачених сум цієї допомоги.

Про те, на яку соцдопомону та виплати можуть розраховувати українці під час війни, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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