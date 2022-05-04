Нацбанк «монетизує» Чорнобаївку, острів Зміїний та Привида Києва: як виглядатимуть нові гроші (фото)

Після того, як марка з російським кораблем, який пішов у відповідному напрямку, викликала неабияки ажіотаж, в Нацбанку України вирішили створити пам’ятні монети, присвячені боротьбі України з росією.

У НБУ оголосили результати голосування за ескізи і творчі роботи.

Так, за підсумками відкритого народного голосування за ескізи монет та творчі роботи, присвячені героїчному опору Збройних Сил України та всього українського народу військовій агресії рф, найбільшу кількість голосів отримали:

у номінації «Кращий ескіз»:

«Єдність — сила». Автор роботи — Аліна Малюта (Україна). Аверс: у центрі — малий Державний Герб України, навколо якого зображено єднання української нації: люди тримаються за руки, котрі обвиває синьо-жовта стрічка. Реверс: у центрі — малий Державний Герб України та написи Україна (угорі), 2022 (унизу);

«Острів Зміїний». Автор роботи — Віталій Шеварьов (Україна). Аверс: зображено славнозвісний острів Зміїний, на якому в перший день війни сталося зіткнення українських прикордонників і воїнів Збройних Сил України з російським воєнним кораблем, та написи: ОСТРІВ ЗМІЇНИЙ (угорі), «РУССКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ — ИДИ НАХ**Й!» (унизу). Реверс: зображено прикордонника на посту, синьо-жовтий прапор на флагштоку, малий Державний Герб України (унизу);

«Привид Києва». Автор роботи — Марина Куц (Україна). Аверс: на тлі стилізованої карти — літак та напис Україна, малий Державний Герб України (угорі). Реверс: зображено легенду київських повітряних боїв, пілота-аса, на рахунку якого знищеноня декількох десятків російських літаків та ракети «Калібр»; напис Привид Києва (угорі);

«Слава Героям». Автор роботи — Мирослав Грич (Miroslav Hric) (Чехія). Аверс: зображення узагальнених образів захисниці та захисників, оповитих синьо-жовтою стрічкою. Унизу напис — Слава Героям! Реверс: композиція, що символізує боротьбу добра зі злом, яка відбувається зараз на території України: на тлі синьо-жовтої карти України архангел Михаїл, який уособлює добро, вбиває диявола, який уособлює зло. Угорі напис — «Світ переможе темряву!»;

«Україна — мати героїв». Автор роботи — Марія Падій (Україна). Аверс: стилізований тризуб в обрамленні квітів та колосків; угорі напис — УКРАЇНА (угорі). Реверс: символічна композиція зображує на тлі стилізованої дороги дві сплетені руки — жінки та чоловіка у військовій формі, угорі — емблема Збройних Сил України, під якою ліворуч та праворуч розміщено написи МАТИ ГЕРОЇВ;

у номінації «Краща творча робота»:

«Берегиня». Автор роботи — Олексій Шекшуев (Португалія). Опис роботи: узагальнений образ української жінки-берегині, яка оберігає мужніх та героїчних воїнів — захисників України;

«Героям Слава!». Автор роботи — Андрій Єрмоленко (Україна). Опис роботи: воїни — захисники різних епох і поколінь, які своєю мужністю та героїзмом прославляють Україну;

«Запрошуємо до Чорнобаївки». Автор роботи — Андрій Єрмоленко (Україна). Опис роботи: плакат-запрошення до українського «Бермудського трикутника», що вже багато разів «гостинно» зустрів рашистів і там вони залишилися навічно;

«Лелека». Автор роботи — Катерина Продайвода (Україна). Опис роботи: символічне поєднання двох образів: жінки, як образу України, та лелеки — символу любові до батьків та рідної землі, вірності, щастя, добробуту;

«Слава Героям!» Автор роботи — Андрій Єрмоленко (Україна). Опис роботи: образ воїна-захисника, який уособлює всіх захисників, які як янголи-охоронці боронять і оберігають Україну.

У НБУ відзначили, что банк розпочинає роботу зі створення першої монети із серії, що розповідатиме про загальнонаціональний героїчний супротив українців російському загарбнику.

«В умовах війни український народ демонструє абсолютну та незламну єдність. „І доки буде народ дружно триматися купи, незламно стояти всі за одного, а один за всіх, доти ніяка ворожа сила не переможе його“, — так сказав в історичній повісті „Захар Беркут“ Іван Франко. Саме тому наша монета матиме назву „В єдності — сила“. Сила, яка відображатиме всенародне єднання українців у боротьбі проти російського агресора, а також міжнародну підтримку, яку надає Україні весь світ», — прокоментував заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан.

Планується, що один бік цієї монети буде відтворено за мотивами ескізу «Єдність — сила» авторства Аліни Малюти, що увійшов до п’яти кращих ескізів за підсумками відкритого голосування; інший — за мотивами ескізу «Допомога країн-партнерів» авторства Сергія Топкіна, який також брав участь у конкурсі.

Інші ескізи та творчі роботи Національний банк також буде втілювати в нумізматичній продукції України (пам'ятних монетах, медалях, сувенірних банкнотах тощо), про що буде повідомлено додатково.

Раніше в «Укрпошті» повідомляли, що з накладу марок з кораблем в один мільйон тільки за 5 днів була розкуплена майже половина. Додаково марки не друкуватимуть — кожна збереже свою історичну цінність.

Фото НБУ

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