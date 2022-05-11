На українців чекає туристичний сектор Греції: вакантних місць понад 50 тисяч

Поки у Польщі жінкам-біженкам з України безкоштовно допомагають знайти роботу, нові перспективи відкрилися ще в одній країні Європи — Греції. Про це повідомляє місцеве видання Kathimerini.

«Ми зв’язалися з компанією в Польщі, яка працює з багатьма українцями, — розповів виданню керівник відділу підбору персоналу готельної групи Sani/Ikos. — Компанія вже заявила про готовність працевлаштувати 300 українських працівників, інша компанія шукає 200 працівників з цієї країни».

Зараз у Греції понад 25 тисяч біженців з України, з них близько 10 тисяч отримали дозвіл на проживання та роботу. Значна частина цих нових співробітників може знайти роботу в індустрії туризму. За словами Андреаса Андреадіса, почесного голови Грецької федерації туризму, у секторі є понад 50 000 робочих місць.

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