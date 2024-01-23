Овнам — корисний досвід, Дівам — успіх у справах, а Скорпіонам — гармонія у стосунках: що обіцяють зорі, погода і Анжела Перл 23 січня

Передостанній вівторок місяця, 23 січня, може стати сприятливим періодом для дружніх стосунків, а також спілкування із близькими, вважають астрологи.

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Проте варто виявляти обережність, щоб уникнути перевантажень, які можуть призвести до нездужання. Також можна приділити увагу відпочинку та заняттям улюбленими справами, які приносять задоволення, радить відома астрологиня Анжела Перл.

Розпочати день краще, звичайно, з посильної фізичної активності, взявши приклад з домашніх улюбленців.

Овни

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В області особистого життя Овнів чекає гармонія, що сприятливо позначиться на роботі. У фінансах, однак, можливі труднощі. Будьте обережні з витратами. Крім того, Овни мають отримати новий досвід, який стане цінним у майбутньому.

Телець

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Період сприятливий для змін, причому у різних сферах життя. Нововведення принесуть позитивні зміни, особливо у сфері кохання та стосунків.

Близнюки

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Можливі труднощі на роботі, але Близнюкам під силу успішно впоратися з ними. Також сьогодні важливо приділити більше уваги сімейним стосункам.

Рак

Більшість аспектів життя будуть в порядку, за винятком любовної сфери. Ракам слід бути обережними через можливі непорозуміння та втручання заздрісників. Підтримка близьких допоможе подолати труднощі.

Леви

Левам доведеться нести відповідальність за фінансове благополуччя сім'ї. Відносини можуть стати яскравішими завдяки вашій креативності та фантазії. Не потрібно багато грошей, лише бажання створити незабутній вечір. Також день чудово підходить для виконання завдань, систематизації та планування майбутніх справ.

Діви

Відмінний час для укладання контрактів та угод. З'явиться можливість запровадити важливі ділові зв'язки. Слухайте досвідчених колег у прийнятті складних рішень. Також сьогодні важливо довіряти своєму серцю та досвіду у складних ситуаціях.

Терези

Вранці Терези сповнені ентузіазму, але розсіяна на дрібницях увага може відвернути від важливих справ. Правильне планування дня допоможе зберегти запал та завершити завдання. Вечір краще провести у приємній компанії. Рекомендується приділити увагу сім'ї та скласти плани на майбутнє. Можна здійснити поїздку на природу.

Скорпіони

Творчі Скорпіони досягнуть дивовижних результатів, але мають бути обережними, оскільки заздрісні колеги можуть створити проблеми. В особистих стосунках буде гармонія. Рекомендується розставити пріоритети та зосередитись на важливих завданнях.

Стрільці

Вранці Стрільці будуть активними та ефективними, але після обіду можуть відчути втому. День підходить для урочистостей, включаючи весілля. Друга половина дня сприятлива для роздумів про особисте життя.

Козероги

Вдалий день для Козерогів у різних справах. Однак високі вимоги можуть ускладнити вибір в особистому житті. Позитивний момент — увага представників протилежної статі.

Водолії

Цього дня Водоліям важко досягти успіху, тому планувати важливі справи не варто. Можливі конфлікти, тому потрібно тримати емоції під контролем, радить Анжела Перл.

Риби

День може бути небезпечним для деяких представників вашого сузір'я, тому варто бути обережними в будь-яких справах, особливо фізичних. Зірки не обіцяють втішних новин, в той же час сьогодні важливо зберігати оптимізм.

До того ж вівторок в Україні буде теплим, вважає синоптикиня Наталка Діденко.



Протягом дня 23-го січня очікується від 2 морозу до 3 градусів тепла.

У західних та північних областях плюс Вінниччина у вівторок очікується мокрий сніг.

На решті території — поки що без істотних опадів.

У Києві 23-го січня пройде мокрий сніг, спостерігатиметься поривчастий некомфортний південно-західний вітер та досить тепла погода з денною температурою повітря 0+2 градуси.

«Мокрий сніг погіршуватиме видимість на дорогах та ускладнюватиме авто- і пішорух, уважно, обережно!» — попереджає Наталка Діденко.

Також вона застерігає тех, хто реагує на підвищену геоактивність Землі — у вівторок очікуються магнітні бурі!

В завершення дня можна прослухати трек, який присвячується нашим захисникам, для підтримки сили духу всіх українців!

«З вірою в перемогу! Дякуємо ЗСУ!» — закликають його автори.

Та сподіватись скоро отримати дуже гарних новин про те, що ночі тепер будуть без жахливих прильотів в наших містах.

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