Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка.

Про це йдеться в указі президента від 31.01.2024 № 37/2024, оприлюдненому на сайті глави держави, інформує «Закон і Бізнес».

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Причини звільнення в указі не вказані.

Р. Семенченко займав цю посаду з 27.10.2022 . До цього був уповноваженим президента з питань контролю за діяльністю СБУ.

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Як відомо, Р. Семенченко проводив багато часу в київських ресторанах разом із заступником глави Офісу президента Андрієм Смирновим та Василем Астіоном.

Водночас, як повідомляв «ЗіБ», В. Астіон є найближчим партнером А. Смирнова та підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 2051, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК. А Шевченківський райсуд м. Києва задовольнив клопотання БЕБУ та обрав йому запобіжний захід у вигляді застави, заборонивши йому залишати межі Києва та Дніпра.

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Крім того, у грудні НАБУ також провело обшук у рідного брата А. Смирнова у справі про його незаконне збагачення. Під час обшуку було виявлено розписки між Смирновим та Астіоном про фіктивну позику на купівлю квартири у центрі Львова, яку показав у своєму розслідуванні Михайло Ткач. За даними видання, цю квартиру А. Смирнов отримав у вигляді хабара за одне з рішень Верховного суду.

Також А. Смирнов та В. Астіон фігурують на скандальному фото, на якому чиновник Офісу президента літав чартерним рейсом разом із відомим підсанкційним контрабандистом Олександром Черепинським.

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