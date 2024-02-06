Людину заступника глави ОПУ Смирнова звільнили з СБУ — указ
Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка.
Про це йдеться в указі президента від
Причини звільнення в указі не вказані.
Р. Семенченко займав цю посаду
Як відомо, Р. Семенченко проводив багато часу в київських ресторанах разом із заступником глави Офісу президента Андрієм Смирновим та Василем Астіоном.
Водночас, як повідомляв «ЗіБ», В. Астіон є найближчим партнером А. Смирнова та підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 2051, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК. А Шевченківський райсуд м. Києва задовольнив клопотання БЕБУ та обрав йому запобіжний захід у вигляді застави, заборонивши йому залишати межі Києва та Дніпра.
Крім того, у грудні НАБУ також провело обшук у рідного брата А. Смирнова у справі про його незаконне збагачення. Під час обшуку було виявлено розписки між Смирновим та Астіоном про фіктивну позику на купівлю квартири у центрі Львова, яку показав у своєму розслідуванні Михайло Ткач. За даними видання, цю квартиру А. Смирнов отримав у вигляді хабара за одне з рішень Верховного суду.
Також А. Смирнов та В. Астіон фігурують на скандальному фото, на якому чиновник Офісу президента літав чартерним рейсом разом із відомим підсанкційним контрабандистом Олександром Черепинським.183
Читайте нас у Facebook