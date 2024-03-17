Третя неділя місяця, 17 березня, сприятиме примиренню з коханою людиною, вважають астрологи.

Незважаючи на статус вихідного, день можна присвятити підготовці до роботи над новим професійним проєктом — тоді вже завтра вам буде набагато легше і простіше розпочати роботу над ним, радять знавці руху зірок.

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Але розпочати день краще з перегляду ситуація, як іноді зустрічаються у житті, адже «хто попереджений, той готовий до будь-яких сюрпризів».

Овен

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Можливо вранці вам доведеться боротися з нападами ліні, але не варто відкладати справи на потім. Приділіть більше уваги фінансово вигідним питанням. Виберіть одне або два найважливіших завдання і зосередьтеся на їхньому виконанні. Будьте м'якшими і поступливішими з рідними вдома.

Телець

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Серйозно поставтеся до пропозицій, які вам зроблять сьогодні. Не давайте відповіді одразу, обміркуйте все кілька разів, оцініть свої можливості та ресурси. Рутинна робота сьогодні у Тельців виходить найкраще. Використовуйте вдалий час і закінчіть дрібні справи, які у вас накопичилися.

Близнюки

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День із підвищеним емоційним фоном. Вам складно ухвалювати раціональні зважені рішення, тому краще відкласти складні питання на інший час. Спілкування даватиметься Близнюкам легко. Зірки радять 17 березня бути активнішими в розмовах, більше знайомитися.

Рак

Спокійний і безпроблемний день. Закінчите роботу, яку було відкладено раніше. Можна зайнятися новими питаннями, але не починайте великих проєктів, які вимагають підвищеної уваги й серйозних зусиль, адже Раки сьогодні можуть відчувати невелику тривожність і невпевненість.

Лев

Вам щастить у справах, тому варто зайнятися якимось складним питанням і поекспериментувати в роботі. Думайте позитивно і не сумуйте, якщо щось не буде у вас виходити з першого разу. Не варто розпорошувати свою енергію на кілька справ одночасно, сконцентруйтеся на чомусь одному.

Діва

Вдалий день для вирішення фінансових питань, для укладення вигідних угод. Зірки рекомендують Дівам бути стриманішими, контролювати свої слова. 17 березня ви можете легко образити когось близького ненавмисно сказаним різким словом. Займіть активну позицію, проявляйте ініціативу.

Терези

Сьогодні вам важливо не переоцінити свої сили, не витрачати даремно енергію. Перш ніж братися за якусь важку справу, прорахуйте всі ризики, оцініть свої можливості. Якщо цього не зробити, можна потрапити в неприємну історію і не виконати своїх обіцянок. Ретельно плануйте свій час.

Скорпіон

Ваше ставлення до подій, що відбуваються, або людей буде змінюватися протягом дня, тому не робіть передчасних висновків і не погоджуйтеся на сумнівні пропозиції. В особистих стосунках більше прислухайтеся до думки вашого партнера, шукайте компромісні рішення.

Стрілець

Люди, з якими ви познайомитеся сьогодні, незабаром стануть вам хорошими друзями й допоможуть із майбутніми проєктами. 17 березня треба обмежити витрати, увімкнути режим економії: скоро вам знадобиться велика сума, починайте збирати вже зараз. Тримайте під контролем емоції, не нервуйте.

Козоріг

Проведіть цей день удома, за можливості не виходьте на вулицю, працюйте віддалено. Ви можете отримати вигідні пропозиції телефоном або інтернетом, також використовуйте для спілкування віртуальні можливості. Корисно займатися приємною роботою, яка підвищить вашу впевненість.

Водолій

Очікується вдалий і плідний день. Можна починати складні великі проєкти, займатися важкою або неприємною роботою. Однак зірки радять розраховувати тільки на свої сили: допомога оточення вас не задовольнить. Спокійніше ставтеся до невеликих неприємностей цього дня.

Риби

Є ймовірність, що ви по-новому оціните те, що відбувається, і зміните своє ставлення до подій. Деякі Риби отримають неприємні новини, які змусять їх розчаруватися в близьких людях. Проявляйте увагу до самопочуття членів сім'ї: комусь із них знадобиться ваша допомога.

Також не варто забувати, що за Східним гороскопом 17 березня вважається днем Симпатичного Дракона.

Ця істота відзначається своєю безстрашністю і величезною силою. Він завжди готовий до викликів і боротьби за свої ідеали.

В той же час такий Дракон знає, що подобається оточуючим, тому завжди радо приходить на допомогу, «витягуючи» на собі складні проєкти.

«У сфері роботи сьогодні ви може досягти великих успіхів завдяки своїй наполегливості та енергії. Будьте готові прикласти всі зусилля для досягнення поставленої мети і не зупинчться, поки не досягнете успіху. Удосконалюйте свої навички для досягнення високих результатів», — радять знавці Східної астрології.

В зв'язку з тим, що сьогодні у другій половині дня очікується дощ, чоловіки можуть знайти вдосталь вільного часу для того, щоб розучити пісню про те, що «всі баби як баби, а ти — королева».

А жінки — зустрітися з кумою і зігріти душу «Маргаритою».

А дівчаткам-підліткам та бабусям можна порадити відвідати концерт нової «зірки» шоубізу.

Також нагадаємо, що, згідно прогнозу астрологів, скоро представники деяких знаків Зодіаку отримають те, про що мріяли довгий час.

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