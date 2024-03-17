Будете на сьомому небі від щастя: кому зірки обіцяють особливо вдалий тиждень з 18 по 25 березня

Наступний тиждень, що почнеться відразу після дня Симпатичного Дракончика, буде наповнений новими подіями, звершеннями та прагненнями.

Проте кільком знакам пощастить більше, аніж іншим, пише український сайт з посиланням на портал бразильських астрологів.

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Діва

Цей тиждень запускає для вас період трансформації. Перешкоди, які колись, здавалося, пригнічували ваш творчий дух — будь то страх чи невпевненість у собі — ось-ось зникнуть, відкриваючи шлях для нового припливу натхнення.

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Нові можливості спонукають вас обдумати важливі життєві рішення, незалежно від того, чи стосуються вони особистих стосунків, сімейних справ чи кар’єрних прагнень.

Однак поспіх — не ваш союзник. Уважно обміркуйте свої варіанти, переконавшись, що вони відповідають вашим амбіціям.

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Козоріг

Зберігайте відкрите серце та розум до безлічі можливостей, які відкриваються перед вами.

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Космос посміхається вам, даруючи силу духу, щоб подолати будь-яке випробування, яке трапиться на вашому шляху. Дозвольте розсудливості та проникливості керувати вашими діями, захищаючи вас від непередбачуваних наслідків. У спілкуванні будьте пильними, оскільки зовнішній вигляд може бути оманливим. Довіру потрібно заслужити, а не дарувати.

У цей період сімейні зв’язки займають центральне місце, вимагаючи вашої участі та рішучих рішень. Відновіть зв’язок із давно втраченими знайомими та насолодіться спілкуванням.

Водолій

Готуйтеся до тижня, сповненого оптимізму та можливостей. Те, що здавалося б недосяжним, буде у ваших руках. А з наближенням вихідних очікуйте вихору приємних заходів, які піднімуть ваш настрій і зарядять енергією вашу душу.

Залишайтеся непохитними у своїх переконаннях та ідеалах; вони є компасом, який направлятиме вас до ваших прагнень. На вас чекає надзвичайний період, наповнений задоволенням і почуттям виконаного обов’язку.

Ваші професійні амбіції готові матеріалізуватись, вселяючи у вас почуття глибокого задоволення, впевненості та сили для просування.

Раніше «ФАКТИ» писали, на в найближчий час чекають цікаві грошові події (крім, звичайно, Тейлор Свіфт).

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