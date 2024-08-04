Терезам — успіх у справах, Рибам — багато енергії, а Тельцям — підказки інтуїції: що обіцяють зорі на 4 серпня

У першу неділю місяця, 4 серпня, представники багатьох знаків Зодіаку відчують приплив енергії та життєвих сил, вважають астрологи.

Крім того, в цей день посилена інтуїція допоможе знайти вихід із складних ситуацій, а підтримка колег сприятиме успіху. Також можливе підвищення кар'єрними сходами, хоча збільшення доходів у більшості людей поки не передбачається, прогнозують знавці зоряних комбінацій.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Ставтеся до всього, що відбувається з оптимізмом, шукайте плюси. Зірки не радять надмірно опікуватися близькими: дозвольте їм самим приймати рішення та відповідати за власні помилки. Вільний час Овнам корисно провести на свіжому повітрі, відпочити та набратися сили.

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Телець

Ваш накопичений досвід сьогодні стане в нагоді в складних ситуаціях. Інтуїція також даватиме вірні поради, слід до неї дослухатися. Не опускайте руки, якщо щось не виходить із першого разу. Пам'ятайте про те, чого ви зараз прагнете, візуалізуйте результат і будьте наполегливішими.

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Близнюки

День складний та емоційно напружений. Контролюйте свої слова, не допускайте грубості у відносинах із близькими людьми. Інакше можете легко образити когось. Намагайтеся згладжувати гострі кути, уникайте сварок чи взаємних звинувачень. Якщо ви працюєте 4 серпня, не забувайте про перерви.

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Рак

Сьогодні добрий день для перегляду бюджету, для оптимізації витрат або видатків. Обговоріть із близькими фінансові питання: так ви зрозумієте, як можна заощадити чи знайти нові джерела доходу. Закінчіть усі справи, які постійно нагадують про себе та не дають вам рухатися вперед.

Лев

Щоб уникнути помилок та приймати раціональні рішення, тримайте свої емоції під контролем. Підходьте до всіх проблем із практичної точки зору. Левам сьогодні треба сподіватися лише на себе, не звертатися до оточуючих по допомогу. Ваша критика чи різке зауваження можуть образити когось близького.

Діва

Вдалий та плідний день. Ви можете ставити складні цілі та досягати бажаного. Енергія Дів зараз на високому рівні, вони готові ризикувати і діяти активно. Сьогодні можна займатися найважливішими питаннями, які були відкладені раніше. Будьте ввічливі і тактовні.

Терези

Активна позиція та спілкування допоможуть досягти успіху у вашій справі. Не відмовляйтеся від запрошень, використовуйте найвигідніші можливості. Зірки радять по-новому подивитися на ситуацію, поміняти позицію. Гарний час, щоб почати здоровий спосіб життя.

Скорпіон

Цього дня вам краще зайняти спостережну позицію та знизити свою активність. Підлаштовуйтесь під своїх співрозмовників, частіше погоджуйтеся та шукайте компромісні рішення. Однак якщо вам дійсно щось не подобається, скажіть про це відверто, не збирайте негатив у собі.

Стрілець

День буде активний та насичений подіями. Постарайтеся налаштуватись на позитив із самого ранку, складіть собі чіткий план на день. Стрільцям 4 серпня потрібно буде багато розмовляти, зустрічатися та переміщатися. Слідкуйте за самопочуттям, робіть перерви, перемикайте увагу.

Козоріг

Багато що сьогодні йтиме не так, як ви розраховували. Готуйтеся до складного дня, зберігайте спокій і не переживайте через дрібниці. Не варто лінуватися: знайдіть собі роботу, щоб похмурі думки вас не долали і не псували настрій. Не забувайте про відпочинок, стежте за своїм здоров'ям.

Водолій

Не відмовляйте тим, хто просить вас допомогти. Це підніме вашу самооцінку та покращить настрій. Не пропустіть вигідних шансів, які сьогодні надсилає вам Доля. Спілкування з коханими людьми допоможе Водоліям упоратися зі стресовим станом та поверне душевну рівновагу.

Риби

Сьогодні у вас чудове самопочуття та багато енергії. Рибам на 4 серпня можна планувати складні чи неприємні завдання, займатися тим, що давно чекає свого часу. Інтуїція на високому рівні, прислухайтеся до неї, коли ухвалюєте важливе рішення. Піднімайте собі настрій, думайте позитивно.

Огляд нових музичних композицій вітчизняних виконавців варто почати з уривку пісні Діми Волканова про дівчину, чиє тіло його «спокусило».

Схоже, стиль спілкування співака Діми з аудиторією, коли він жартує та «тестує» на глядачах нові пісні, починає подобатись іншим артистам. Зокрема, Сергій Лазановський таким чином записав «Мар'яну».

«За пожертву на один із своїх зборів я обіцяв записати музичне відео з імʼям», — написав співак. На жаль, пісня присвячена не нардепці Безуглій (жарт).

Ще один тренд, за яким стоїть Діма — пісні про комах. Схоже, його «Смокчуть-смокчуть комарі мою кров» вразив інших співаків, і в українському сегменті з'явилось кілька пісень на схожу тематику. Ось одна з них.

Ще одну прем'єру представила YAROSH. Всупереч сподіванням, виконавиця — не бородатий «коменданте» часів АТО, а мила дівчина, яка з задоволенням показує себе в басейні, переконуючи, що нібито шукає тишу. Згадуючи подібний випадок з Ромою Туз, яка теж виявилася не хлопцем Романом з «козирним» прізвищем, а милою дівчиною, їй чомусь хочеться вірити.

Ще одна прем'єра прозвучала вчора в Києві, де Оля Полякова заспівала про яблука — певно, згадала, що попереду — цілих три Спаси.

А ще одну співачку задля зйомки кліпу потягнуло на природу, щоб не тільки смажити шашлики, але й нюхати ромашки.

Раніше «ФАКТИ» писали, на кого чекає фантастичне везіння в серпні.



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