Йдеться взагалі не про межі України: аналітик про те, як путін на Валдаї відкрито знущався над Заходом

Військовий аналітик Олексій Копитько оцінив меседжі виступу президента росії на т.зв. «Міжнародному дискусійному клубі «Валдай» і назвав можливі рішення у відповідь

«Путін на Валдаї.

4 години сумарно. За цитатами у ЗМІ видно, що ліниві журналісти подивилися/почитали максимум його виступ. А найцікавіше про Україну було у відповідях на запитання. Приблизно на 3-й годині зустрічі", — розповів експерт у соцмережі.

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«З кумедного. Путін дослівно повторив те, що вже кілька років говорять про нього та його підхід представники України і від чого відмахувалися західні партнери. Ніби спеціально зробив нарізку з виступів, щоби все підтвердити. Зокрема, головна теза: що не про регіональну мову. конфлікт, а про боротьбу за новий світовий порядок, яку Захід (зокрема — Європа) трохи програє.

Загалом мова Путіна — класичний приклад пропаганди. Коли всі звинувачення, звернені до Росії, у найдрібніших деталях дзеркаються на захід. Наприклад, Путін розпинався з приводу військових блоків, які створюються при домінуванні та для обслуговування інтересів однієї країни, тавруючи НАТО. Це, мовляв, погано. При цьому про непорозуміння в особі ОДКБ він промовчав. І так буквально у всьому.

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Багаторазово повторено тези, що НАТО спровокувало Росію, Кремль був змушений тощо. У Росії самовизначатися народам не можна, а в будь-якій іншій точці — можна, бо Косово! Ну, і оплот свободи слова в особі «Раша тудей», нещадно пригнічений негідниками, прекрасний.

Основне.

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Питання (продовження питання про кордони Ізраїлю): у яких межах ми визнаємо Україну?

Суть відповіді: у жодних. Скрізь, де народ вирішить самовизначитися і попросить допомоги в Росії, Росія таку допомогу допоможе.

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Питання: спочатку нейтралітет, а потім розмова про межі?

Суть відповіді: взагалі не про кордони України. Ідеться про великі домовленості, про довгострокове бачення світового порядку як міцної основи тривалого світу, де Росія займе бажане місце. Короткострокове перемир'я не цікавить.

У перекладі людською мовою.

Йдеться про перегляд підсумків «холодної війни» та корекцію ялтинсько-потсдамської системи. Путін відкрито взяв на себе роль торпеди на користь Китаю та решти гравців, хто зацікавлений потіснити захід у рамках концепції «безполярного світу» та порядку, заснованого на силі. Прямо каже, що окрім Росії ніхто такої місії не виконає.

Коли Путін стверджує, що його не цікавить перемир'я — його саме це цікавить, але як тактичний крок. Тому що витрати від війни зростають, а досягти бажаного військовим шляхом не виходить.

Перемир'я дасть змогу задіяти іншу ставку — на колапс України через внутрішню дестабілізацію.

Коли Путін заявляє, що (давати) тимчасову паузу не можна, тому що Україні підвезуть снарядів і все наново — він говорить про себе. Він розраховує «підвезти снарядів», доки захід буде майоріти і сумніватися.

Формула «Стамбул» з урахуванням реалій землі (у російській інтерпретації) декларується як постійний підхід РФ. У нас енергійні ідіоти превентивно затаврували будь-які переговори як зраду, а «Стамбул» — особливо. Не розуміючи його суті та випинаючи лише російські хотілки. Але ж є ще «український» «Стамбул».

Суть у тому, що Україна наполягала та наполягає на реальних гарантіях безпеки від партнерів. Що передбачає: чи НАТО, чи конкретні зобов'язання. А партнери поки що не дуже готові зібратися з думками.

Серйозна розмова про гарантії (довгострокові інвестиції в оборону України через визначення місця в системі колективної оборони та включення до бюджетів країн-партнерів відповідних видатків) йшла влітку 2023 року, але потім сталося те, що сталося.

Путін відкрито знущається з заходу за рішення 2008 року: «відчинили двері» в НАТО для України та Грузії, на словах. Минуло 16 років. Що в Грузії — усі бачать. Україна твердо стоїть цим же шляхом. Якщо хтось має сумніви, що буде не так — саме так і буде.

Що може зламати російський сценарій?

1) Чіткі гарантії партнерів. В ідеалі аналогічні тому, що отримали Швеція та Фінляндія на період оформлення вступу до НАТО. Спочатку — для контрольованої території.

2) Відсутність ідіотських та несвоєчасних рішень усередині, перегляд ущербних політик, які виштовхують людей із країни", — висловив думку автор поста.

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