Відпущено долею: скільки зазвичай живуть представники різних знаків зодіаку

Тарологи та астрологи зазвичай прогнозують події, які чекають на представників різних знаків зодіаку у якийсь конкретний день — наприклад, сьогодні, 18 листопада.

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Але іноді вони можуть обговорювати більш глобальні проблеми — такі як, скільки триває життєвий шлях людей, які народилися під різними сузір'ями. Саме так і сталося на одному з сайтів, де читачі можуть отримати відповіді на свої питання.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Міцна нервова система та сталевий характер допомагають Овнам справлятися з життєвими викликами. Незважаючи на схильність до головного болю, представники цього знака рідко схильні до шкідливих звичок і ведуть активний спосіб життя. Середня тривалість життя — 78−79 років.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

Практичні та врівноважені Тельці живуть довго, часто долаючи віковий рубіж у 80 років. Вони не схильні до імпульсивності, воліють спокійний ритм життя і з легкістю стежать за здоров'ям. Жінки живуть у середньому 79,5 років, чоловіки — 81,5 роки.

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Близнюки (22 травня — 21 червня)

Активність і захопленість рятують Близнюків від нудьги, що може призвести до психосоматичних проблем. Зірки радять дбати про легені та уникати переохолодження. У середньому чоловіки доживають до 80 років, жінки — до 85 років.

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Рак (22 червня — 22 липня)

Недовірливість та емоційність часто заважають Ракам зберігати стабільне здоров'я. Слабкі місця — шлунок, вени та зір. Спокій та профілактика допоможуть прожити довше. Чоловіки зазвичай доживають до 70 років, жінки — до 75 років.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Енергія та розмах життя іноді грають з Левами злий жарт. Вони приховують нездужання, що призводить до ускладнень. Вразливі місця — серце, зір та ендокринна система. Середня тривалість життя — близько 75 років.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Діви дбайливо ставляться до свого здоров'я: регулярні обстеження та спортивний режим — їх відмінні риси. Завдяки цьому жінки в середньому живуть 83 роки, чоловіки — 78 років.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Серед Терезів зустрічаються як володарі міцного імунітету, так і ті, хто часто хворіє. Їм важливо зміцнювати імунітет та уникати переохолодження. Жінки живуть до 77 років, чоловіки — до 74 років.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Упертість Скорпіонів часто заважає вчасно звертатися за медичною допомогою, що скорочує їхні роки. Середня тривалість життя — 70 років.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Активні у молодості, Стрільці стикаються з недугами у другій половині життя. Проблеми із суглобами та тиском часто супроводжують їх зрілі роки. Середня тривалість — 76 років.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Козороги з властивою їм прагматичності старанно дбають про здоров'я, що допомагає дожити до 80 років і довше. Їхній приклад — доказ того, що дисципліна важлива для довгого життя.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Незважаючи на легку непрактичність, Водолії зберігають життєрадісність та оптимізм. Середня тривалість їхнього життя — 79 років.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Слабкий імунітет та хронічні захворювання — часті супутники Риб. Проте профілактика та уважне ставлення до себе можуть продовжити життя. Середня тривалість — близько 75 років.

Зазначимо, що всі наведені цифри тривалості років життя базуються лише на думках і досвіді певних людей. А чоловік чи жінка, якщо має бажання, може жити так довго, як їм дозволить спадковість, спосіб життя, зайняття спортом тощо. Тому тривалість перебування людини на Землі більше залежить від неї самої, а не «вказівок» зірок.

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які можуть бачити майбутнє уві сні.

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