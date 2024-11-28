У Бородянській громаді вимагають від ТЦК та правоохоронних органів перевірити обставини отримання двома депутатами другої групи інвалідності, що дозволяє їм уникати мобілізації та отримувати від держави компенсацію.

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За даними місцевих активістів, йдеться про Романа Дяченка від партії бізнесмена й колишнього мера Ірпеня Володимира Карплюка «Нові обличчя» та Дмитра Науменка від партії «За майбутнє». Вони отримали статус інвалідів у грудні 2022 року та березні 2023 року відповідно.

«Цю схему турботи про своїх посіпак очолив колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк, який „воював“ лише на сторінках Фейсбуку, позуючи в касці з автоматом, повернувшись в уже звільнений Ірпінь. Саме він став головним організатором шахрайства, де його прихильники активно користуються війною для продовження корупційних махінацій. Саме час виписати нещасним інвалідні коляски і придбати слухові апарати», — пишуть активісти.

Вони зазначають, що ані Дяченко, ані Науменко не пересуваються за допомогою крісел колісних чи милиць, не потребують допомоги сторонніх осіб та допоміжних засобів для спілкування, що є критеріями для отримання 2-ї групи інвалідності.

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Єдине, що підходить серед критеріїв — здатність частково чи повністю контролювати свою поведінку тільки за допомогою сторонніх осіб, оскільки «кожен крок і порух стовідсотково контролюється Карплюком», іронізують активісти Бородянки.

Громада Бородянки вимагає всебічного розслідування, притягнення до відповідальності, а також проведення повторної медико-соціальної експертизи депутатів. Мовляв, доки одні ухиляються від виконання обов’язку й продовжують обкрадати громаду, інші віддають усе заради перемоги.

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Нагадаємо, на сесії Ірпінської міської ради 14 листопада військовослужбовці звернулися до депутатів з вимогою відмовитися від державних нагород та статусу, які ті отримали не маючи, на їхню думку, належних заслуг. Йшлося про першого заступника міського голови Андрія Кравчука (представника партії «Нові обличчя» та племінника ексмера Ірпеня Володимира Карплюка) та іншого представника «Нових облич» — депутата Петра Короля.

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