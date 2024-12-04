Розслаблятися не варто: офіцер про те, чи знизиться інтенсивність бойових дій взимку

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко переконаний, що інтенсивність бойових дій не знизиться протягом зими. Окупанти використовують малі піхотні групи, які пішки намагаються дістатися позицій на лінії фронту.

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«Більшість військових не сподіваються, що взимку інтенсивність бойових дій знизиться. Очікується, що росіяни менше застосовуватимуть високоманеврену техніку, зокрема мотоцикли та баггі. Важку броньовану техніку ворог майже не застосовує й зараз, оскільки її нищать Сили оборони. Але штурмова піхота противника стягується протягом всієї доби», — каже військовий.

Вона, додав офіцер, складається з «різношерстної аудиторії» — підготовлених військовослужбовців, людей, позбавлених волі, елементів приватних військових компаній, типу «Шторм-Z».

«З десяти росіян до позиції часто доходить один. Тим не менш, за рахунок безперервності цього руху росіяни зберігають свою присутність у Кругляківці на Купʼянському напрямку. Під час активних штурмів росіяни змогли зайти в ліс у напрямку Колісниківки. Вони намагаються нарощувати свою присутність у бік Борової», — розповідає офіцер.

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Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з генералом Віктором Муженко: «Наразі російська армія диктує нам умови, але не вважаю, що вже настав час констатувати факт, що Україна програє».

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