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Гороскоп

Бикам випаде шанс підвищити доходи, а Коням потрібно навчитися говорити «ні»: східний гороскоп на 9 — 15 грудня

18:12 7 грудня 2024
Східний гороскоп

Фахівці зі східних прогнозів склали прогноз на тиждень з 9 по 15 листопада. Цей тиждень чудово підходить для роботи та спроб завершити розпочате, пише slovofraza.com.

Щур
Щурам потрібно спробувати стати центром уваги, особливо самотнім представникам цього знака. У діловій сфері слід подивитися у бік винаходу чогось нового.

Бик
Бикам необхідно діяти, якщо хочуть підвищити дохід. У любовній сфері слід виявити обережність. Сказані слова можуть як зруйнувати стосунки, і дати їм новий імпульс.

Тигр
Тиграм потрібно присвятити час врегулюванню розбіжностей у сім'ї та в робочому колективі. Якщо є якісь проблеми, слід спробувати знайти компроміс.

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Кролик
Кроликам варто активізуватися і почати діяти. Можна без побоювання довіритися інтуїції та обминати поради оточуючих.

Дракон
Дракони мають дуже багато спілкуватися з людьми. Їм треба бути відкритими та не провокувати співрозмовника. Головне, чого потрібно прагнути зараз — це порядок.

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Змія
Змії мають більше відпочивати та менше ставити перед собою нездійсненних завдань. Їм варто рухатися вперед поступово.

Кінь
Коням потрібно сфокусуватися на своїх справах і не думати про те, що важливо оточуючим. Цього тижня треба навчитися говорити «ні», інакше негараздів побільшає.

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Коза
Козам потрібно проявити активність, щоб залишатися в тонусі та приймати правильні рішення. У любовній сфері можуть бути проблеми через непорозуміння.

Мавпа
У Мавп буде загострення не найприємніших рис характеру. Це може негативно зашкодити особистому житті. У діловій сфері слід дотримуватися звичного розкладу.

Півень
У Півнів буде чудовий час для прийняття важливих рішень. Великі на перший погляд плани можуть провалитися. Також потрібно виявляти обережність, особливо при покупках.

Собака
Собакам важливо якнайкраще і якісніше відпочивати. Проблеми цього тижня варто сприймати як можливість стати кращими. Оптимізм допоможе уникнути неприємностей.

Свиня
Народжені у рік Свині люди можуть бути дуже тривожними. Їх можуть відвідувати пророчі сновидіння цього тижня. Їх не варто розуміти буквально, а краще звертати увагу на почуття, що виникають під час снів.

Раніше «ФАКТИ» писали, які чотири знаки Східного гороскопу пізнають великий успіх до кінця осені.

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