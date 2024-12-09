«Верховна Жриця» радить Тельцям довіритися інтуїції, а «Колесо Фортуни» обіцяє Козерогам зміни: Таро-прогноз на 10 грудня

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на 10 грудня для всіх знаків Зодіаку. Карти обіцяють для більшості знаків Зодіаку день, насичений яскравими емоціями, подіями та новими можливостями, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг — Колесо Фортуни

Козерогів чекає день змін та нових можливостей. Їхні зусилля почнуть приносити плоди, якщо вони продовжуватимуть працювати з старанністю.

Водолій — Смерть

Водоліям потрібно відпустити те, що більше не приносить користі чи радості. Їм потрібно дозволити змінам увійти до свого життя.

Риби — Туз Мечів

Риби зможуть знайти відповіді на важливі питання або отримати натхнення для здійснення нових ідей. Їм треба не бояться діяти.

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Овен — П'ятірка Жезлів

Овнам важливо бути впевненим у собі та не боятися випробувань. Вони отримають нові відкриття та цінний досвід. Їм треба вірити у свої сили.

Телець — Верховна Жриця

Тельцям варто довіритися внутрішньому голосу і дозволити речам йти своєю чергою. Доля дасть зрозуміти, в якому напрямку рухатись далі.

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Близнюки — Місяць

Близнюкам, можливо, доведеться випробувати інтуїтивні осяяння, які допоможуть зрозуміти справжні наміри оточуючих. Потрібно остерігатися обману та намагатися зберегти спокій.

Рак — Світ

Раки відчують, що досягли важливого етапу у своєму житті. День варто присвятити підведенню підсумків та плануванню нових починань.

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Лев — Паж Кубків.

У Левів можливі несподівані приємні події, які подарують їм позитивні емоції. Потрібно постаратися приділити увагу своїм почуттям та бажанням.

Діва — Сімка Мечів

Дівам важливо бути чесним із собою і уважно стежити за тим, що відбувається довкола. Потрібно намагатися уникати конфліктів.

Терези — Четвірка Мечів

У Терезів день сприятливий для відпочинку, медитації або просто зміни обстановки. Потрібно зосередитися на своєму внутрішньому стані та підготуватися до нових звершень.

Скорпіон — Закохані

Скорпіонам належить зробити важливий вибір, який вплине на їхні стосунки чи життєві пріоритети. Відкритість та чесність допоможуть їм уникнути непорозумінь.

Стрілець — Король Денаріїв

Стрільці зможуть досягти успіху у справах, пов'язаних із фінансами. Для цього слід проявити відповідальність та передбачливість.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали грошовий гороскоп на 2025 рік для всіх знаків Зодіаку.

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