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«Верховна Жриця» радить Тельцям довіритися інтуїції, а «Колесо Фортуни» обіцяє Козерогам зміни: Таро-прогноз на 10 грудня

21:44 9 грудня 2024
Ворожіння на картах Таро&nbsp;— Таро-прогноз на 10 грудня

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на 10 грудня для всіх знаків Зодіаку. Карти обіцяють для більшості знаків Зодіаку день, насичений яскравими емоціями, подіями та новими можливостями, пише slovofraza.com.

Козеріг — Колесо Фортуни
Козерогів чекає день змін та нових можливостей. Їхні зусилля почнуть приносити плоди, якщо вони продовжуватимуть працювати з старанністю.

Водолій — Смерть
Водоліям потрібно відпустити те, що більше не приносить користі чи радості. Їм потрібно дозволити змінам увійти до свого життя.

Риби — Туз Мечів
Риби зможуть знайти відповіді на важливі питання або отримати натхнення для здійснення нових ідей. Їм треба не бояться діяти.

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Овен — П'ятірка Жезлів
Овнам важливо бути впевненим у собі та не боятися випробувань. Вони отримають нові відкриття та цінний досвід. Їм треба вірити у свої сили.

Телець — Верховна Жриця
Тельцям варто довіритися внутрішньому голосу і дозволити речам йти своєю чергою. Доля дасть зрозуміти, в якому напрямку рухатись далі.

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Близнюки — Місяць
Близнюкам, можливо, доведеться випробувати інтуїтивні осяяння, які допоможуть зрозуміти справжні наміри оточуючих. Потрібно остерігатися обману та намагатися зберегти спокій.

Рак — Світ
Раки відчують, що досягли важливого етапу у своєму житті. День варто присвятити підведенню підсумків та плануванню нових починань.

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Лев — Паж Кубків.
У Левів можливі несподівані приємні події, які подарують їм позитивні емоції. Потрібно постаратися приділити увагу своїм почуттям та бажанням.

Діва — Сімка Мечів
Дівам важливо бути чесним із собою і уважно стежити за тим, що відбувається довкола. Потрібно намагатися уникати конфліктів.

Терези — Четвірка Мечів
У Терезів день сприятливий для відпочинку, медитації або просто зміни обстановки. Потрібно зосередитися на своєму внутрішньому стані та підготуватися до нових звершень.

Скорпіон — Закохані
Скорпіонам належить зробити важливий вибір, який вплине на їхні стосунки чи життєві пріоритети. Відкритість та чесність допоможуть їм уникнути непорозумінь.

Стрілець — Король Денаріїв
Стрільці зможуть досягти успіху у справах, пов'язаних із фінансами. Для цього слід проявити відповідальність та передбачливість.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали грошовий гороскоп на 2025 рік для всіх знаків Зодіаку.

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