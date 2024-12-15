Скорпіонам саме час виправити помилки минулого, а Дівам краще відпочити: гороскоп на понеділок, 16 грудня

Астрологи, які склали фінансовий гороскоп на наступний тиждень, склали гороскоп на 16 грудня для всіх знаків Зодіаку, пише ТСН.

Козоріг

Козерогам варто гармонізувати простір навколо себе. Це можна зробити, просто навівши лад у своїй оселі.

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Водолій

Водоліям краще не завматися фінансовими справами в цей день. Навіть, не варто поповнювати мобільний рахунок.

Риби

Рибам варто позбутися речей, якими вони давно не користуються, адже вони лише загромаджують простір і позбавляють цілющої енергії.

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Овен

Овнам треба провести час з близькими людьми, особливо дітьми та літніми родичами.

Телець

Тельцям варто в цей день продемонструвати скромність. Це допоможе уникнути роздачі керівництва.

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Близнюки

Близнюкам бажано зайнятися невідкладними професійними питаннями: так їх вдасться швидше втілити в життя.

Рак

Ракам потрібно присвятити час улюбленому заняттю. Це допоможе відволіктись та забути про всі проблеми, які турбують.

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Лев

Левам треба визнати помилки. Це дозволить не лише зняти тягар з душі, але й отримати можливість розпочати справи з чистого аркуша.

Діва

Дівам не варто витрачати сили даремно, адже робота в цей день не виправдає надій, які ви на неї покладаєте. В цей день краще відпочити.

Терези

Терезам треба «вибудувати» справи цього дня відповідно до їхнього пріоритету. Спершу треба зробити найважливіші, а потім всі інші.

Скорпіон

Скорпіонам цього дня краще присвятити час виправленню помилок минулого. Обставини в цей день будуть сприяти цьому.

Стрілець

Стрільцям треба провести більшу частину дня на самоті. Це допоможе уникнути сварок з оточуючими і не нажити собі ворогів.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали грошовий гороскоп на 2025 рік для всіх знаків Зодіаку.

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