41.42 / 41.93 43.55 / 44.23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Скорпіонам саме час виправити помилки минулого, а Дівам краще відпочити: гороскоп на понеділок, 16 грудня

19:22 15 грудня 2024
Гороскоп на 16 грудня

Астрологи, які склали фінансовий гороскоп на наступний тиждень, склали гороскоп на 16 грудня для всіх знаків Зодіаку, пише ТСН.

Козоріг
Козерогам варто гармонізувати простір навколо себе. Це можна зробити, просто навівши лад у своїй оселі.

Водолій
Водоліям краще не завматися фінансовими справами в цей день. Навіть, не варто поповнювати мобільний рахунок.

Риби
Рибам варто позбутися речей, якими вони давно не користуються, адже вони лише загромаджують простір і позбавляють цілющої енергії.

РЕКЛАМА

Овен
Овнам треба провести час з близькими людьми, особливо дітьми та літніми родичами.

Телець
Тельцям варто в цей день продемонструвати скромність. Це допоможе уникнути роздачі керівництва.

РЕКЛАМА

Близнюки
Близнюкам бажано зайнятися невідкладними професійними питаннями: так їх вдасться швидше втілити в життя.

Рак
Ракам потрібно присвятити час улюбленому заняттю. Це допоможе відволіктись та забути про всі проблеми, які турбують.

РЕКЛАМА

Лев
Левам треба визнати помилки. Це дозволить не лише зняти тягар з душі, але й отримати можливість розпочати справи з чистого аркуша.

Діва
Дівам не варто витрачати сили даремно, адже робота в цей день не виправдає надій, які ви на неї покладаєте. В цей день краще відпочити.

Терези
Терезам треба «вибудувати» справи цього дня відповідно до їхнього пріоритету. Спершу треба зробити найважливіші, а потім всі інші.

Скорпіон
Скорпіонам цього дня краще присвятити час виправленню помилок минулого. Обставини в цей день будуть сприяти цьому.

Стрілець
Стрільцям треба провести більшу частину дня на самоті. Це допоможе уникнути сварок з оточуючими і не нажити собі ворогів.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали грошовий гороскоп на 2025 рік для всіх знаків Зодіаку.

393

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пугачова довірила гроші аферистці, фото tochka.net

Алла Пугачова сама віддала майже 2 млн доларів: стало відомо, як Примадонна стала жертвою шахрайки Властиліни

Східний гороскоп на тиждень 16-22 грудня, фото Pixabay

Тиграм — зміни, Зміям — натхнення, Бикам — несподівані витрати: східний гороскоп на тиждень 16 — 22 грудня

Принцеса Кейт

«Помста» за принцесу Діану, або чому принц Гаррі буде дуже розчарованим

Салат Оселедець під периною&nbsp;— Фото: molbuk.ua

Смачніше «шуби»: готуємо польський салат «Оселедець під периною»

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту