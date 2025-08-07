Овнам треба тримати себе в руках, а Тельцям важливо протистояти спокусам: гороскоп на 7 серпня

Астрологи, які раніше розповіли, як перехід Урана в Близнюки вплине на долю знаків зодіаку, розповіли, яким буде день 7 серпня. Це день, коли небеса можуть влаштувати іспит на витримку, створюючи ситуації, вихід з яких далеко не такий очевидний, як може здатися на перший погляд, повідомляє ТСН.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг

Не починайте нових справ та не ухвалюйте серйозних рішень. Є велика ймовірність, що вони будуть помилковими чи приречені на провал.

Водолій

Сьогодні більшість зусиль будуть марними. Відкладіть усі справи та присвятіть день повноцінному відпочинку, на який ви давно заслужили.

Риби

Не слухайте тих, хто критикує ваші дії чи уподобання. Вчиняйте так, як вважаєте правильним, незалежно від чужої думки.

РЕКЛАМА

Овен

Єдине, що варто робити сьогодні, це тримати себе в руках. Підвищена емоційність може зашкодити спілкуванню з оточуючими.

Телець

Протистояти спокусам дня дуже важливо. Один необдуманий крок може призвести до наслідків, які важко зупинити.

Близнюки

На вас чекає емоційний сплеск. Найкращий спосіб зберегти душевну рівновагу — зосередитися на роботі.

РЕКЛАМА

Рак

Не наполягайте на своєму, навіть якщо ви маєте рацію. Поступіться на час, щоб зберегти добрі стосунки з опонентом.

Лев

Ваш авторитет допоможе примирити конфліктуючі сторони. Навколишні, включаючи начальство, оцінять вашу об'єктивність та доброзичливість.

Діва

Від привабливої пропозиції, яка надійде сьогодні, краще відмовитись. Її привабливість виявиться значно перебільшеною.

Терези

Складаючи довгострокові плани, не забувайте про повноцінний відпочинок. Без нього не вдасться продуктивно працювати.

РЕКЛАМА

Скорпіон

Щоб уникнути сварок, зменшіть спілкування з людьми до мінімуму. В іншому випадку прикрого конфлікту не уникнути.

Стрілець

Романтичне знайомство, можливо, буде яскравим, але не призведе до серйозних та довгих стосунків. Не чекайте чогось більшого, ніж короткий роман.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали фінансовий гороскоп на тиждень з 4 по 10 серпня 2025 року.

209

Читайте нас у Facebook