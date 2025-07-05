Час змін: як перехід Урану до Близнюків 7 липня вплине на долю знаків зодіаку

7 липня 2025 року відбудеться значна астрологічна подія: планета Уран залишає знак Тельця і входить у Близнюки. Цей перехід знаменує початок нового періоду глобальних та особистих змін.

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Підсумки періоду Урана в Тельці (2019−2025)

Уран, планета раптових проривів, протягом шести років перебував у Тельці — знаку стабільності та матеріальних ресурсів. Цей період показав крихкість звичних опор, змусивши багатьох адаптуватися до несподіваних змін у фінансах, професії та житті. Відчуття нестабільності та страху було закономірним, але цей досвід став точкою сили, навчивши знаходити внутрішню опору, інформує Ukr.Media.

Що принесе перехід Урана в Близнюки?

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Близнюки — знак повітря, рухливості, інформації та комунікацій. Уран у цьому знаку працюватиме через ідеї, технології та спілкування, заохочуючи:

• Інтелектуальну гнучкість.

• Швидке навчання.

• Критичне мислення.

• Готовність змінювати підходи.

Очікується хвиля нових форматів у медіа, освіті, цифрових технологіях та розвитку ШІ. Важливо сприймати цей час як запрошення до постійного навчання та дослідження нового.

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Вплив на знаки Зодіаку

• Близнюки, Діви, Стрільці, Риби: Відчують найбільш гострі зміни. Важливо розбивати складні завдання на прості кроки та розвивати гнучкість мислення.

• Водолії, Терези, Овни, Леви: Очікуйте зростання та нових можливостей. Сфокусуйтеся на конкретних проєктах, розвивайте контакти та відкрито заявляйте про свої ідеї.

• Тельці, Раки, Козероги, Скорпіони: Зміни будуть м'якшими. Використовуйте свою стійкість для поступової інтеграції нових технологій та знань у знайомі сфери життя.

Загальна порада

Цей період є частиною ширших трансформацій. Активно розвивайте комунікативні навички, вивчайте нові формати взаємодії, освоюйте інформаційні технології, розвивайте критичне мислення та допитливість. Світ стане динамічнішим, і гнучке мислення допоможе вам почуватися впевненіше.

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Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на липень для всіх знаків зодіаку.

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