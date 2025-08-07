- 18:38 Велике зібрання відомих творів: у Києві відкрилася виставка одного з найдорожчих художників України
- 18:23 Як довго рф зможе воювати: аналітики оцінили стан економіки ворога
- 18:05 Загинув чоловік, ще один — у тяжкому стані: СБУ затримала двох неповнолітніх, які на замовлення рф вчинили теракт у Житомирі
- 17:56 Із закупівлею не зволікайте: яких цін на картоплю чекати восени
- 17:36 Придворний блазень: у Баку поставили на місце Михалкова, який взявся повчати Азербайджан та виправдовував війну проти України
- 17:21 У росії встановлено новий історичний рекорд цін на бензин: відзначилися українські дрони
- 17:17 «Тече вода і минають літа»: Софія Ротару показала фото з Києва у свій день народження
- 16:54 Як швидко та безпечно очистити унітаз дріжджами
- 16:44 М’які та повітряні булочки з яблучною начинкою: рецепт смачної випічки від відомої блогерки Аліни
- 16:42 Favbet стає офіційним партнером ФК «Колос»
- 16:22 Німеччина випереджає: у Польщі паніка через війну в Україні
- 15:52 Просто амазонка: мережа в шоці від відео відомої шеф-кухарки
Народна артистка України Софія Ротару, яка останнім часом рідко з'являється у публічному просторі, сьогодні, 7 серпня, святкує день народження. Артистці виповнилося 78 років.
Легендарна співачка опублікувала нові знімки, зроблені в Києві.
Світлини вона підписала цитатою із знаменитої пісні «Тече вода» Ігоря Поклада на слова Юрія Рибчинського.
Зокрема, Софія Михайлівна прогулялася Андріївським узвозом та зробила фото на Скляному мосту у центрі столиці.
Першими іменинницю привітали її рідні, колеги та багато хто з шанувальників. Вони також засипали Ротару компліментами щодо її зовнішності. Багато хто зазначив, що вона має молодий вигляд.
Нагадаємо, під час великої війни Ротару не раз закидали нібито не чітку позицію щодо російської агресії. Разом з тим вона завжди гостро реагувала на трагедії в українських містах після жорстоких обстрілів росіян. Заслужений артист України Іван Красовський, який знає Ротару, стверджує, що співачка, попри свою відсутність у публічному просторі, живе в Україні. Він зазначив, що Софія Михайлівна завжди була досить закритою людиною й не звикла до гучних заяв.132
