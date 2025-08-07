41.18 / 41.71 48.03 / 48.71
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Тече вода і минають літа»: Софія Ротару показала фото з Києва у свій день народження

17:17 7 серпня 2025
Софія Ротару, фото https://www.instagram.com/p/DNCuvwBNan5/?hl=ua&amp;img_index=1

Народна артистка України Софія Ротару, яка останнім часом рідко з'являється у публічному просторі, сьогодні, 7 серпня, святкує день народження. Артистці виповнилося 78 років.

Легендарна співачка опублікувала нові знімки, зроблені в Києві.
Світлини вона підписала цитатою із знаменитої пісні «Тече вода» Ігоря Поклада на слова Юрія Рибчинського.

Зокрема, Софія Михайлівна прогулялася Андріївським узвозом та зробила фото на Скляному мосту у центрі столиці.

РЕКЛАМА

Першими іменинницю привітали її рідні, колеги та багато хто з шанувальників. Вони також засипали Ротару компліментами щодо її зовнішності. Багато хто зазначив, що вона має молодий вигляд.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, під час великої війни Ротару не раз закидали нібито не чітку позицію щодо російської агресії. Разом з тим вона завжди гостро реагувала на трагедії в українських містах після жорстоких обстрілів росіян. Заслужений артист України Іван Красовський, який знає Ротару, стверджує, що співачка, попри свою відсутність у публічному просторі, живе в Україні. Він зазначив, що Софія Михайлівна завжди була досить закритою людиною й не звикла до гучних заяв.

РЕКЛАМА

132

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таро-прогноз на 7 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Овнам — «Туз Жезлів» та яскраві ідеї, Левам — «Трійка Мечів» та буря емоцій: Таро-прогноз на 7 серпня

Люди та їх улюбленці

Як коти попереджають господарів, що у домі оселилася потойбічна сила

Реальні зарплати зростатимуть: але меншими темпами, фото https://ru.freepik.com/

В Україні зросте заробітна плата: на що це вплине

Астролог Еван Натаніель Грім назвав знаки зодіаку, яким пощастить у серпні

Скоро почнеться «біла смуга»: Еван Натаніель Грім назвав щасливчиків серпня

Наступний матеріал
Новини партнерів